A Roda, el Stonehenge gallego de 4.000 años de antigüedad que paralizó una autovía

En 1915, Stonehenge estuvo a punto de desaparecer bajo la especulación privada, hasta que el abogado inglés Cecil Chubb decidió comprarlo en una subasta pública para regalárselo a su país, salvando uno de los yacimientos prehistóricos más importantes del planeta. 91 años después de aquella histórica adquisición, el destino de otro círculo ceremonial de características similares pendió de un hilo en el norte de la península ibérica. Pero esta vez la amenaza no era una subasta, sino el progreso. Durante los trabajos de movimiento de tierras para la construcción de una autopista, los arqueólogos detectaron una anomalía sobre el terreno que obligó a paralizar inmediatamente las obras. Aquel parón permitió descubrir el primer círculo lítico ceremonial en todo el territorio ibérico, con una antigüedad de más de 4.000 años. Su tremenda importancia desencadenó una frenética batalla institucional para desviar el asfalto y proteger este excepcional santuario prehistórico de la destrucción de las máquinas. El yacimiento de A Roda de Barreiros.

Cecil Chubb, el salvador de Stonehenge. https://es.wikipedia.org

Este monumento megalítico se encontró accidentalmente en el verano de 2006, durante unas obras en la costa cantábrica gallega. Las retroexcavadoras del Ministerio de Fomento se encontraban moviendo miles de toneladas de tierra y roca para allanar el terreno por el que debía discurrir el nuevo trazado de la autovía A-8 a su paso por la parroquia de San Miguel de Reinante.

Siguiendo el protocolo de actuación estipulado por Patrimonio para este tipo de proyectos estatales, un equipo de arqueólogos supervisaba a pie de obra los movimientos de tierra para garantizar que el asfalto no destruyera posibles restos históricos ocultos.

Trazado de la A-8 por el norte peninsular. https://es.wikipedia.org

Durante una de sus jornadas de supervisión sobre una pequeña elevación del terreno conocida como el monte de A Roda, ordenaron detener inmediatamente la maquinaria al detectar una alteración en la composición del suelo.

Tras realizar las primeras catas sobre la superficie, los arqueólogos confirmaron la existencia de una inmensa estructura circular de aproximadamente 50 metros de diámetro que había permanecido completamente oculta bajo la maleza durante milenios.

Este recinto estaba delimitado por un profundo foso perimetral excavado directamente en la roca y estaba rodeado por un muro de tierra compactada, formando una distribución que desconcertó por completo a los investigadores.

Parte del muro exterior de A Roda. https://blog.galiciamaxica.eu

En un primer momento, la forma circular del yacimiento llevó a los expertos a pensar que se trataba de un castro de la Edad de Hierro, un asentamiento fortificado muy común en todo el noroeste peninsular, pero los análisis posteriores y la ausencia de restos de viviendas, herramientas o cerámica descartaron esta hipótesis inicial para revelar algo sorprendente.

Porque los expertos determinaron que se encontraban ante un recinto ceremonial, un lugar sagrado para la celebración de rituales comunitarios, la cohesión social de los clanes y la observación astronómica de las estaciones.

Este informe técnico convirtió al yacimiento lucense de Barreiros en un descubrimiento arqueológico de primer nivel internacional, ya que certificaba de forma oficial el primer monumento de tipo "henge" documentado en toda la península ibérica.

Henges neolíticos de Thornborough en Yorkshire del Norte, Reino Unido. https://es.wikipedia.org

Los “henge” son estructuras rituales prehistóricas, muy características de las islas británicas, formadas por grandes fosos y terraplenes concéntricos. Hasta el verano de 2006, se pensaba que estas estructuras no existían en la península ibérica.

Pero además del asombro internacional, este descubrimiento desató un intenso debate administrativo sobre la necesidad de preservar el yacimiento intacto, chocando contra los millonarios intereses del proyecto de construcción del Ministerio de Fomento.

El trazado original de la autovía A-8 estaba diseñado milimétricamente para atravesar por la mitad el monte de A Roda, lo que habría supuesto la destrucción del santuario prehistórico más antiguo de su categoría en España.

A Roda. https://barreirosturismo.gal

Así que, presionados por la comunidad científica y por la excepcionalidad del hallazgo, el Ministerio de Fomento y la Xunta de Galicia se vieron obligados a buscar una alternativa técnica viable en un tiempo récord para evitar un desastre cultural sin precedentes.

Tras realizar complejos, y costosos, estudios de viabilidad, las autoridades aprobaron una modificación extraordinaria, desplazando la nueva carretera varios metros hacia el sur para así evitar el perímetro del milenario círculo lítico.

A Roda junto a la A-8. https://es.wikipedia.org

Una vez asegurada la supervivencia frente a las excavadoras, los arqueólogos se pusieron a trabajar en un estudio en profundidad del yacimiento para intentar descifrar sus secretos. Las excavaciones revelaron que la construcción original de A Roda requirió de un esfuerzo colectivo colosal por parte de las comunidades prehistóricas que habitaban la Mariña Lucense hace unos 4.000 años.

Los antiguos pobladores tuvieron que extraer miles de metros cúbicos de tierra y piedra utilizando únicamente herramientas rudimentarias fabricadas con madera, piedra pulida y astas de ciervo para dar forma a un foso que en algunos tramos alcanzaba los 3 metros de profundidad y los 4 metros de ancho.

A Roda. https://es.wikiloc.com

El material extraído de este enorme anillo exterior no fue desechado al azar, sino que fue utilizado con precisión geométrica en un muro que servía para aislar el área sagrada del mundo exterior. Las investigaciones creen además, que en la cima de este muro se levantaba una gran empalizada de troncos de madera, creando una barrera monumental que podía ser visible a kilómetros de distancia.

En el foso también se documentó la presencia de grandes bloques de piedra, lo que indica que el yacimiento experimentó diferentes fases constructivas a lo largo de los siglos, combinando estructuras de madera temporales con elementos más duraderos.

Interior del círculo de A Roda. https://es.wikiloc.com

La datación por carbono 14 confirmó la antigüedad de A Roda, situando su fase de mayor actividad en torno al año 2.000 antes de Cristo, lo que sitúa a este monumento lucense en la misma época que la fase final de construcción del propio Stonehenge y de otros grandes santuarios circulares europeos.

El descubrimiento de Barreiros obligó a los historiadores a reescribir los libros de historia, al confirmar la existencia de un intenso flujo de intercambio cultural, religioso y comercial a lo largo de toda la fachada atlántica europea durante la prehistoria reciente. Porque las comunidades que construyeron este círculo ceremonial compartían un complejo sistema de creencias con las poblaciones de la actual Bretaña francesa, Cornualles o Irlanda, además de intercambiar tanto materias primas como ideas arquitectónicas.

Bloque de piedra de A Roda. https://es.wikipedia.org

Se cree que A Roda funcionaba como un gran centro de enlace territorial donde los clanes de A Mariña se reunían para celebrar festividades vinculadas a los solsticios, resolver disputas, concertar alianzas matrimoniales y honrar a sus ancestros. El recinto sagrado marcaba un punto de encuentro neutral donde el tiempo se detenía y las comunidades renovaban sus vínculos sociales bajo las estrellas y los ciclos lunares.

A Roda junto a la A-8. https://earth.google.com

Pero con el paso de los siglos, las sociedades europeas comenzaron a sufrir cambios en sus estructuras de poder y religiosas, provocando que los monumentos colectivos como Stonehenge o A Roda perdieran su función original. De esta manera, el recinto sagrado quedó a merced de los elementos, sus empalizadas de madera terminaron por pudrirse y derrumbarse y el profundo foso perimetral se fue rellenando con sedimentos y vegetación hasta borrar casi por completo cualquier rastro de la estructura original.

A diferencia del monumento británico que necesitó de la intervención filantrópica de Cecil Chubb para evitar su desaparición, A Roda logró sobrevivir gracias a la profesionalidad de unos técnicos que se negaron a permitir que toneladas de asfalto de una autovía sepultaran un capítulo fundamental de nuestra historia.

Estado actual de A Roda. https://www.facebook.com/a.marinalucense.turismo

Pero a pesar de que A Roda ha sido declarado Ben de Interese Cultural por las autoridades autonómicas, el yacimiento sigue esperando una intervención integral que permita su puesta en valor para el disfrute de la sociedad. A diferencia de otros monumentos megalíticos gallegos que han sido restaurados y musealizados, el círculo ceremonial de Barreiros requiere de un plan que detenga su deterioro y haga comprensible su compleja estructura para todos los que lo visitan.

Es nuestra responsabilidad custodiar y estudiar el primer gran templo circular que conectó a Galicia con el corazón cultural de la Europa prehistórica. Se lo debemos aquellos hombres y mujeres que movieron toneladas de piedra y tierra con sus propias manos para construir un espacio sagrado en lo alto de una colina olvidada de A Mariña…

Iván Fernández Amil escribe cada semana Historias de la Historia en Quincemil. Consigue sus libros en https://www.ivanfernandezamil.com/libros

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Referencias:

es.wikipedia.org

elespanol.com/quincemil

lavozdegalicia.es

farodevigo.es

elprogreso.es

laopinioncoruna.es

elcorreogallego.es

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diariodepontevedra.es

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