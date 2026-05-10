Roi Xordo, el rebelde gallego que lideró la primera gran revolución de la Europa medieval

A finales del siglo XIII, el escocés William Wallace lideró a un ejército de campesinos armados con picas y lanzas para desafiar a la todopoderosa caballería pesada inglesa, logrando una victoria que lo convirtió en un mito universal. 134 años después del alzamiento del héroe nacional escocés, un hidalgo gallego protagonizó una hazaña similar contra la opresión de las élites, aunque su nombre no inspiró grandes superproducciones cinematográficas. Mientras que Wallace luchó por la independencia de su nación, este desconocido líder gallego se levantó en armas por un motivo todavía más revolucionario y adelantado a su tiempo: la justicia social. Asfixiados por los impuestos, sometidos a castigos inhumanos y privados de cualquier derecho básico, 3.000 campesinos, marinos y artesanos decidieron empuñar las armas para arrasar las fortalezas de piedra desde las que la nobleza ejercía su terror. Esta es la historia de Roi Xordo y la Irmandade Fusquenlla, el primer ejército popular que se atrevió a desafiar la tiranía medieval gallega y cuyo trágico sacrificio plantó la semilla de la Gran Guerra Irmandiña y las futuras revueltas sociales europeas.

Estatua de William Wallace en Aberdeen. https://es.wikipedia.org

A principios del siglo XV, la Corona de Castilla, inmersa en crisis dinásticas y conflictos territoriales bajo el reinado de Juan II, carecía de la fuerza necesaria para imponer la ley y el orden en las remotas tierras del noroeste peninsular. Este enorme vacío de poder institucional permitió que las grandes familias nobiliarias gallegas se convirtieran en señores absolutos que gobernaban sus dominios con absoluta impunidad sin tener que rendir cuentas ante nadie.

Juan II de Castilla. https://es.wikipedia.org

La nobleza local había sustituido la administración de justicia por la aplicación del terror, utilizando sus ejércitos privados para extorsionar a la población civil con un modelo económico basado en la explotación de los más pobres y débiles de la sociedad.

En el centro de esta espiral de violencia y opresión se encontraba la todopoderosa casa de los Andrade, un linaje que había logrado amasar una fortuna incalculable y un inmenso poder territorial gracias a su posicionamiento durante la guerra civil castellana entre Pedro I y Enrique de Trastámara.

El fundador de este imperio, Fernán Pérez de Andrade, había afianzado sus dominios en las comarcas de Ferrol, Pontedeume y Betanzos gracias a una agresiva expansión militar y a la fundación de monasterios e infraestructuras, pero su sucesor instauraría un régimen de terror que superaría cualquier límite moral conocido.

Sepulcro de Fernán Pérez de Andrade en la iglesia de San Francisco, Betanzos. https://es.wikipedia.org

Nuno Freire de Andrade, conocido por sus propios vasallos y por la historia con el apodo de "O Mao" (El Malo), asumió el control de los Andrade con la determinación de exprimir económicamente sus territorios mediante la aplicación de un terror jamás visto hasta ese momento.

El nuevo señor de Pontedeume no se conformó con mantener los asfixiantes tributos a las cosechas y el ganado de sus siervos, sino que diseñó nuevos impuestos con los que paralizaba cualquier intento de prosperidad en las poblaciones bajo su jurisdicción.

Sepulcro de Nuno Freire de Andrade, en la iglesia del Monasterio de Monfero. https://es.wikipedia.org

Nuno impuso impuestos abusivos sobre la pesca, exigía pagos arbitrarios por el uso de los puertos comerciales, monopolizó el control de los puentes y los molinos, y castigó con brutalidad a los gremios que se atrevieran a cuestionar sus exigencias.

Las crónicas de la época detallan cómo sus recaudadores actuaban como mercenarios, irrumpiendo en las aldeas y en los puertos para confiscar propiedades, quemar viviendas y ejecutar a quienes no pudieran pagar unos impuestos imposibles de pagar.

Ante esta insoportable situación, los representantes de los gremios de artesanos de Ferrol y Pontedeume recurrieron a la vía diplomática enviando comisiones a la corte de Juan II de Castilla para suplicar la intervención real contra los abusos de su señor.

Iglesia del Monasterio de Monfero. https://es.wikipedia.org

La corona castellana, consciente de su dependencia militar de la alta nobleza gallega, e indiferente ante los padecimientos de los campesinos gallegos, ignoró estas peticiones de auxilio, abandonando a sus vasallos a su suerte.

Ante esta pasividad, la población local comprendió que ninguna institución iba a salvarles y que la única vía posible para garantizar su supervivencia pasaba por la confrontación militar directa contra el ejército privado de los Andrade.

Castillo de Andrade en Noguerosa, Pontedeume. https://es.wikipedia.org

Roi Xordo era un personaje del que los registros ofrecen pocos detalles biográficos, pero cuya capacidad de liderazgo lograría alterar el curso de la historia medieval de Galicia. Las fuentes afirman que se trataba de un hidalgo de bajo nivel o de un burgués acomodado de la zona de Ferrol o A Coruña, que poseía formación militar y los conocimientos tácticos necesarios para transformar a una turba de campesinos analfabetos en una fuerza de combate.

Movido por un profundo sentido de la justicia social y consciente de que la nobleza jamás cedería sus privilegios de forma voluntaria, Roi Xordo asumió la misión de organizar a los distintos sectores oprimidos para lanzar un ataque coordinado contra el corazón del sistema feudal gallego.

Escudo del condado de Andrade. https://es.wikipedia.org

Durante los primeros meses de 1431, Roi Xordo recorrió en secreto las parroquias, los puertos y las montañas de las comarcas dominadas por Nuno Freire de Andrade para organizar una alianza sin precedentes entre marinos, artesanos urbanos y campesinos rurales, que dio origen a una hermandad armada: la Irmandade Fusquenlla.

Roi consiguió movilizar a alrededor de 3.000 hombres dispuestos a abandonar sus herramientas y redes de pesca para empuñar picas, hoces, ballestas y antorchas en un alzamiento que cogió por sorpresa a la arrogante nobleza local.

Escudo de Los Andrade en el Torreón de Pontedeume. https://www.turismo.gal

La campaña militar de la Irmandade Fusquenlla comenzó arrasando las pequeñas guarniciones y las casas señoriales que los Andrade mantenían dispersas por las zonas rurales para garantizar el cobro de los tributos. Las columnas de rebeldes avanzaron por la comarca de Ferrolterra ejecutando a los recaudadores de impuestos y a los guardias que no lograban huir, enviando un mensaje de terror que invirtió los roles de poder que tanto habían sufrido durante décadas.

El primer gran objetivo de esta Irmandade fue el castillo de Moeche, una imponente fortaleza de piedra que representaba el símbolo máximo de la tiranía de los Andrade y que fue sometida a un brutal asedio en el que utilizaron el fuego y la superioridad numérica para contrarrestar la superioridad defensiva de la guarnición militar.

El castillo de Moeche actual. https://es.wikipedia.org

La caída del castillo de Moeche y su destrucción parcial fue el punto de inflexión del conflicto, porque mostró a la sociedad gallega que las fortalezas de la nobleza no eran invulnerables ante el empuje de un pueblo levantado en armas.

Las tropas de Roi Xordo continuaron su avance hacia las villas de Pontedeume y Betanzos, obligando a Nuno Freire de Andrade a atrincherarse al comprobar que su ejército era incapaz de contener la furia de la rebelión.

Presa del pánico, Nuno decidió abandonar sus fortalezas y emprender una humillante huida hacia el sur para buscar refugio en la ciudad amurallada de Santiago de Compostela, donde pretendía obtener la protección del arzobispo Lope de Mendoza, que contaba con uno de los ejércitos mejor equipados de Galicia

Iglesia de San Martiño de Noia, promovida por el arzobispo Lope de Mendoza. https://es.wikipedia.org

La llegada del noble a Compostela encendió todas las alarmas en la iglesia y la alta nobleza. Temían que la revuelta de Roi Xordo pasara de ser un simple motín local por motivos económicos a una revolución que destruyese por completo el orden feudal sobre el que se asentaban sus privilegios.

Por eso, el arzobispo Lope de Mendoza, en defensa de sus propios intereses, creó una alianza con Nuno Freire de Andrade y movilizó a todos los señores feudales de las comarcas vecinas, entre ellos al influyente Gómez Pérez das Mariñas (https://www.elespanol.com/quincemil/cultura/historias-de-la-historia/20230910/gomez-perez-das-marinas-gallego-goberno-filipinas-modernizo-capital-manila/793420813_0.html), para organizar una contraofensiva a gran escala.

Torreon de los Andrade en Pontedeume. https://es.wikipedia.org

Las élites gallegas lograron reunir en un tiempo récord un poderoso ejército compuesto por infantería pesada, ballesteros profesionales y, sobre todo, caballería acorazada, el arma de destrucción masiva por excelencia de la guerra medieval.

Esta imponente fuerza de élite partió desde Santiago de Compostela con la orden de aplastar la rebelión, someter a los territorios sublevados y aniquilar por completo cualquier vestigio de la Irmandade Fusquenlla. Había que dar ejemplo a toda la población gallega de las consecuencias de ir contra ellos.

Arma de fuego usada por los ejércitos de la nobleza. https://es.wikipedia.org

El choque entre ambos ejércitos se produjo a finales de 1431 en las inmediaciones de la ría de Pontedeume. En este un escenario, las tropas de Roi Xordo se vieron obligadas a presentar batalla ante el avance del ejército arzobispal en un enfrentamiento que evidenció la gran diferencia técnica y armamentística que existía entre una milicia urbana equipada con herramientas y un ejército entrenado para la guerra.

Las cargas sostenidas de la caballería pesada destrozaron las líneas defensivas de los rebeldes, rompiendo la formación de la Irmandade y provocando una masacre en la que cientos de sublevados fueron ejecutados en el mismo campo de batalla o ahogados al intentar cruzar el río Eume durante su huida.

Roi Xordo, fiel a los principios que habían inspirado la rebelión y negándose a abandonar a los hombres que habían confiado en él, combatió en la vanguardia de sus tropas hasta caer mortalmente herido en medio de la carnicería. Fue el final de la Irmandade Fusquenlla.

Batalla medieval. https://es.wikipedia.org

La aniquilación de la revuelta fue seguida de una represión judicial y física de una terrorífica brutalidad por parte de Nuno Freire de Andrade, quien ordenó el ahorcamiento de todos los supervivientes capturados. Además, sometió a las poblaciones de sus dominios a unos niveles de explotación aún mayores como castigo.

Los campesinos que habían soñado con la libertad fueron forzados a trabajar en condiciones de esclavitud para reconstruir piedra a piedra los mismos castillos que habían logrado derribar durante el alzamiento armado.

Recreación del castillo de Rocha Forte, destruido durante la Gran Guerra Irmandiña. https://es.wikipedia.org

Pero a pesar de que el levantamiento de 1431 concluyó con una victoria militar de las élites, el sacrificio de Roi Xordo y sus miles de seguidores no fue en vano. El recuerdo de aquella insurrección se mantuvo vivo en las aldeas y en los puertos del noroeste peninsular durante décadas, creando un sentimiento de unidad que, años más tarde, terminaría resultando letal para los intereses de la aristocracia.

Porque 36 años después de la caída de su líder en los campos de Pontedeume, los descendientes de aquellos campesinos, marinos y artesanos masacrados volverían a empuñar las armas con una fuerza arrolladora, desencadenando la histórica Gran Guerra Irmandiña, una legendaria revuelta que lograría arrasar más de 130 fortalezas y llevar al colapso definitivo al viejo orden señorial.

Torre de San Sadurniño, en Cambados, destruida durante la Gran Guerra Irmandiña. https://es.wikipedia.org

Roi Xordo no sale en películas, su historia no ha ganado ningún premio y es probable que hasta hoy no hayas oído hablar de él, pero este enigmático gallego dio el primer golpe real contra un sistema opresivo que parecía invencible para terminar cambiando para siempre la historia de Galicia y de Europa.

Iván Fernández Amil escribe cada semana Historias de la Historia en Quincemil. Consigue sus libros en https://www.ivanfernandezamil.com/libros

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Referencias:

es.wikipedia.org

elespanol.com/quincemil

lavozdegalicia.es

farodevigo.es

laopinioncoruna.es

elidealgallego.com

diariodepontevedra.es

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