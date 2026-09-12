Un dibujo de Dalí en una carta de 1934 sale a subasta en A Coruña desde 6.000 euros

Una carta que avisaba a Salvador Dalí de que un cheque de 350 dólares lo esperaba en Nueva York acabó convertida en el soporte de uno de sus dibujos. Casi un siglo después, aquel papel tiene una nueva cita con el mercado del arte en A Coruña, donde saldrá a subasta con un precio de salida de 6.000 euros. Su historia guarda, además, una conexión con la ciudad: la obra pasó por la desaparecida Sala Giannini, en la que se expuso y vendió hace más de cuatro décadas.

La galería Artbys abrirá las pujas este sábado 12 de septiembre y las cerrará el sábado 19, a las 12:00 horas. Durante esa semana, las piezas podrán consultarse en su página web y examinarse presencialmente en su espacio de San Andrés, 122.

El dibujo de Dalí, realizado a lápiz y firmado, tiene una particularidad que se descubre al darle la vuelta. Su soporte es una carta mecanografiada del 7 de noviembre de 1934, dirigida al artista en su domicilio parisino de la rue Gauguet. El texto le trasladaba una comunicación del Carnegie Institute de Pittsburgh: un cheque de 350 dólares lo esperaba en Nueva York, en poder del galerista Julien Levy.

La documentación conservada no permite conocer el motivo de aquel pago. Lo que sí ha llegado hasta hoy es el rastro de la obra, acompañado de certificados, fotografías y hasta el recibo de una compra realizada en A Coruña.

Obra de Salvador Dali y carta en el anverso Cedida

Según la documentación aportada por Artbys, el dibujo cuenta con dos fotografías certificadas por Robert Descharnes, estrecho colaborador del pintor y una de las referencias en el estudio de su obra. En ellas dejó constancia, de su puño y letra, de la autoría de Dalí el 6 de junio de 1983.

Meses después, la pieza figuró con el número 45 en una exposición de la Sala Giannini. Un certificado fechado el 20 de diciembre de aquel año la identifica como Dos cabezas y una mujer, de 1934. La obra fue adquirida en la propia sala por 250.000 pesetas, y el recibo de liquidación de aquella compra, fechado el 12 de enero de 1984, también acompaña al dibujo.

Certificados de Descharnes Cedida

Una subasta que recupera la memoria de la Sala Giannini

La llegada de este Dalí a Artbys ha abierto otra investigación: la de una galería que formó parte de la vida cultural coruñesa durante los años setenta y primeros ochenta. Vinculada al pintor Luis Caruncho, que dirigió el espacio, Giannini acogió obras de autores como Antoni Tàpies, Rafael Canogar, Pablo Serrano y Alberto Datas.

«La historia de una obra depende muchas veces de los papeles que alguien decidió no tirar», explica Camilo Chas, director de Artbys. La galería busca ahora catálogos, fotografías, invitaciones, correspondencia y otros documentos que ayuden a reconstruir la trayectoria de aquel espacio.

Certificado y recibo de Giannini Cedida

El dibujo no será la única pieza de Dalí en la convocatoria. También saldrá a subasta Los siete días de la Creación, un conjunto de siete placas de plata firmadas y numeradas que conserva su maletín original de Soler y Cabot.

El catálogo incluye además Cuerpos y flores, el libro de artista de Antonio López, en una edición limitada y firmada, y una obra sin título de Roberto Diago, realizada en 2005. Esta última conserva en el reverso la firma, la fecha y las huellas de las dos manos del artista en plata.

La selección se completa con arte gallego moderno y contemporáneo, con nombres como Laxeiro, Alejandro González Pascual y Xaime Cabanas.