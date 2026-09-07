Últimos días para visitar en A Coruña la exposición de Paolo Roversi en la Fundación MOP

La exposición Doubts, de Paolo Roversi, podrá visitarse durante dos semanas más en la Fundación MOP, en el Muelle de Batería de A Coruña.

La muestra permite adentrarse en la particular forma de trabajar de Roversi, marcada, entre otros elementos, por su constante fascinación por las posibilidades experimentales que ofrece la fotografía Polaroid.

A través de una red de doce secciones interconectadas, la exposición recorre diferentes aspectos de la estética del fotógrafo. Entre ellas se encuentran Theatre, Appearances, Shadows, Doubts, People, Presence, Grace, Beauty y Fading, que permiten descubrir distintas facetas de su universo creativo y ponen de manifiesto su dominio técnico.

La exposición ofrece así un recorrido por la trayectoria y la mirada personal de Roversi, explorando algunas de las claves que han definido su manera de entender la fotografía.

La exposición podrá visitarse hasta el 20 de septiembre. El horario es de lunes a viernes de 10:00 a 21:00 horas y sábados y domingos de 11:00 a 21:00 horas. Además, existe la posibilidad de reservar visitas guiadas a través de la web de la Fundación MOP.

La muestra está acompañada por una publicación editada por The MOP Books y diseñada por M/M (Paris).

El libro puede adquirirse en la librería del Centro MOP y también a través de internet, como complemento a la visita a Doubts.