Un estudio liderado desde la UDC reconstruye 11.000 años de cambios en las lluvias del oeste peninsular

Las lluvias que afectan al oeste de la Península Ibérica están estrechamente relacionadas con lo que ocurre en el Atlántico Norte. Un estudio liderado por la investigadora Uxía Fernández-Pérez, del Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía (CICA) de la Universidade da Coruña (UDC), ha permitido reconstruir cómo evolucionaron las precipitaciones en esta zona durante los últimos 11.000 años.

El trabajo, publicado en la revista científica Paleoceanography and Paleoclimatology, utiliza como archivo climático natural los sedimentos acumulados durante miles de años en el lago Peixão, situado en la Serra da Estrela, en Portugal. Sus resultados permiten conocer mejor cómo los cambios en la circulación del Atlántico Norte han condicionado históricamente la llegada de humedad al oeste de la Península.

La investigación se enmarca en el proyecto internacional HOLMODRIVE, iniciado en 2018 y liderado por el investigador del CICA Armand Hernández. En él participan científicos de España, Portugal, Alemania, Suiza y Canadá. El estudio cuenta también con la participación del investigador del CICA Roberto Bao.

Un clima que ha cambiado durante miles de años

El análisis realizado por el equipo científico muestra que el clima del oeste peninsular ha experimentado importantes variaciones a lo largo del Holoceno. Durante los últimos 11.000 años se sucedieron diferentes etapas más húmedas y más secas, vinculadas en buena medida a modificaciones en la circulación atmosférica y oceánica del Atlántico Norte.

Uno de los elementos determinantes fue la posición de las rutas por las que se desplazan las borrascas atlánticas. Los cambios en estos recorridos, junto con otros procesos relacionados con el océano y la atmósfera, condicionaron durante milenios la cantidad de humedad que alcanzaba el oeste de la Península Ibérica.

Esta conexión resulta especialmente relevante para Galicia, cuyo clima está fuertemente marcado por la influencia atlántica. El estudio no pretende reconstruir de forma directa las precipitaciones registradas en Galicia, pero sí aporta información sobre algunos de los grandes mecanismos naturales que han condicionado su variabilidad a lo largo del tiempo.

La perspectiva de 11.000 años permite, además, poner en contexto las variaciones actuales y distinguir entre la variabilidad natural que ha experimentado el clima y los cambios observados en las últimas décadas.

Un lago como archivo climático

Para viajar miles de años atrás en la historia climática, los investigadores recurrieron a los sedimentos acumulados en el fondo del lago Peixão. En ellos quedaron conservados diferentes compuestos procedentes de las ceras de las plantas que crecieron en el entorno a lo largo del tiempo.

La composición química de estas ceras vegetales contiene información relacionada con las condiciones de humedad y la disponibilidad de agua existentes cuando esas plantas crecieron. Su análisis permite, por tanto, reconstruir las condiciones ambientales de épocas muy anteriores a la existencia de estaciones meteorológicas y registros instrumentales.

El estudio de estos materiales ha permitido al equipo científico seguir la evolución de las precipitaciones y analizar cómo respondió el oeste peninsular a las modificaciones producidas en el Atlántico Norte.

Los investigadores consideran que este conocimiento resulta especialmente relevante ante la importancia creciente que tienen la evolución de las lluvias y la disponibilidad de agua tanto para Galicia como para el conjunto de la Península Ibérica.