La Universidade de A Coruña logra más de 4 millones para impulsar proyectos de investigación

La Universidade da Coruña (UDC) ha conseguido más de cuatro millones de euros en la convocatoria de ayudas de la Xunta de Galicia destinada a consolidar y estructurar unidades de investigación competitivas en las universidades públicas gallegas. La institución coruñesa aumenta así un 37% la captación de estos fondos respecto a la edición anterior.

La financiación se distribuye entre las tres modalidades incluidas en la convocatoria. Un total de 10 Grupos de Referencia Competitiva (GRC) recibirán 3,28 millones de euros, mientras que otros nueve Grupos con Potencial de Crecimiento (GPC) obtendrán 850.000 euros.

A ellos se suman ocho investigadores con trayectoria excelente, cuyos proyectos han conseguido una financiación conjunta de 795.000 euros.

Diez Grupos de Referencia Competitiva

Entre los grupos reconocidos como de Referencia Competitiva se encuentra ESOMI (Equipo de Investigación Sociedades en Movimiento), adscrito al CISPAC. Del CICA han sido seleccionados NEUROcom (Neurociencia y control motor), QUIMOLMAT (Química Molecular y de Materiales) y NANOSEL4BIO (Nanociencia y autoensamblaje molecular aplicadas a la biología y la medicina).

También recibirá financiación GEAMA (Grupo de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente), perteneciente al CITEEC.

Por parte del CITIC figuran CTC (Ciencia y Técnica Cibernética), LIDIA (Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Inteligencia Artificial), M2NICA (Modelos Matemáticos y Numéricos en Ingeniería y Ciencias Aplicadas) y RNASA-IMEDIR (Redes de Neuronas Artificiales y Sistemas Adaptativos–Imagen Médica y Diagnóstico Radiológico).

Completa la relación GRINCAR (Grupo de Investigación Cardiovascular), perteneciente al INIBIC.

Nueve grupos con potencial de crecimiento

En la segunda modalidad han obtenido financiación nueve grupos. Se trata de CADIE (Cuestiones actuales de Derecho Internacional y Europeo); FERROTRANS (Grupo de Ferrocarriles y Transportes), del CITEEC; e ILLA (Investigación Lingüística y Literaria Gallega).

También han sido seleccionados PROTERM (Propiedades térmicas y reológicas de materiales), del CITENI; ACOM (Grupo de aprendizaje y control del movimiento humano en actividad física y deporte); GRIPA (Grupo de investigación persona-ambiente), del CITEEC; DTSSECOMP (Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Español y Comparado); GEA (Grupo de Estructuras Arquitectónicas), y FCR (Filosofía, Constitución y Racionalidad).

Ocho investigadores con trayectoria excelente

La convocatoria también contempla una tercera modalidad destinada a investigadores de alto impacto que todavía no lideran grupos de investigación. En el caso de la UDC han sido seleccionadas ocho candidaturas.

Los beneficiarios son Antonio Álvarez Naveira, Patricia Taladriz Blanco y Blanca Moncunill Solé, del CITEEC; Natalia da Silva Lima, Jonathan Quison y Jessica Rodríguez Villar, del CICA; Ana Ballesteros Pena, del CISPAC, y Alva Martínez Teixeiro, de Filología.

En conjunto, la nueva financiación permitirá reforzar el trabajo de 19 grupos de investigación de la Universidade da Coruña, además de apoyar los proyectos de ocho investigadores con trayectoria excelente.