Todo listo en A Coruña para empaparse de la cultura y el idioma francés

La Alianza Francesa de A Coruña está en la calle Real. Cedida

Si te has planteado aprender francés, nada mejor que hacerlo en la Alianza Francesa: lleva más de 70 años siendo un referente en la ciudad herculina, donde miles de niños, adolescentes y adultos han aprendido a comunicarse en este idioma de la mano de su equipo de profesionales

Contenido patrocinado

Comienza el curso escolar, pero no solo en los colegios e institutos de A Coruña. Son muchas las familias que aprovechan el inicio de septiembre para que pequeños y mayores aprendan, de forma paralela, un idioma que les abra las puertas del mundo.

¿Y qué mejor que hacerlo en la Alianza Francesa? La asociación cultural sin ánimo de lucro fundada en París en 1883 lleva más de 70 años en la ciudad herculina, donde se ha convertido en todo un referente para que aquellos que deseen comunicarse en el idioma de autores como Víctor Hugo o Alexandre Dumas lo puedan hacer con fluidez.

El centro tiene actualmente cientos de alumnos que no solo aprenden o perfeccionan el francés, sino que conocen más sobre el país vecino de la mano de sus profesores. Así lo avalan los miles de estudiantes que han pasado por la Alianza Francesa, cuya sede en A Coruña se creó en 1952 y está en la calle Real desde 1956.

El único centro oficial en A Coruña de exámenes DELF- DALF, diplomas oficiales en lengua francesa del Ministerio de Educación Francés, cuenta este año con más de 700 candidatos al DELF.

La Alianza Francesa ofrece formación para todas las edades y empresas y también trabaja con colegios, institutos, ANPAS, asociaciones y organizaciones de la ciudad. Además, el centro colabora con el ayuntamiento y otras instituciones en proyectos culturales, acercando Francia a A Coruña.

¿Estás listo para iniciar la aventura del idioma francés? En la Alianza Francesa de A Coruña te lo ponen fácil y ya tienen todo listo para la rentrée 2026: la actividad lectiva comienza durante la semana del 28 de septiembre. ¡Ya puedes preguntar por los horarios y cursos que ofrece!

¿Por qué aprender francés?

Alrededor de 396 millones de personas hablan francés en el mundo y unos 170 millones lo estudian, lo que lo convierte en una lengua de gran proyección internacional.

Por ello, aprender francés desde edades tempranas es una herramienta para el futuro académico y profesional al facilitar el momento de dar el paso hacia programas de movilidad, estudios internacionales, acceso a universidades francófonas y una competencia lingüística diferencial.

Interior de la Alianza Francesa en A Coruña. Cedida

El francés no es solo una asignatura: es una herramienta para estudiar, viajar, comunicarse, acceder a otras culturas y ampliar oportunidades futuras. Todo esto lo saben bien las personas que ya han apostado por la Alianza Francesa para adquirir conocimiento y fluidez en el idioma.

Y es que este centro de A Coruña ofrece cursos a grupos reducidos en los que apuesta por un enfoque comunicativo para que aprender francés sea una experiencia práctica, cercana y divertida tanto para pequeños como mayores. Todo ello acompañados por profesorado nativo y cualificado que también es examinador oficial DELF.

La Alianza Francesa dispone de cursos para niños, adolescentes, adultos y empresas, para que todos tengan la oportunidad de aprender en las mejores condiciones.

Un esfuerzo que se ve recompensado, conforme pasan las diferentes etapas, con el DELF y el DALF. Estos diplomas oficiales del Ministerio francés de Educación están reconocidos internacionalmente y tienen validez permanente.

¿Por qué la Alianza Francesa?

La Alianza Francesa forma parte de la mayor red cultural del mundo dedicada a la lengua y la cultura francesas: más de 800 Alliances Françaises en 138 países, que combinan enseñanza del francés y programación cultural.

Los centros, entre ellos el de A Coruña, ofrecen aprendizaje dentro y fuera del aula: idioma + cultura + actividades + mediateca + comunidad.

La experiencia de aprendizaje se amplía con una programación cultural propia con cine o talleres, entre otros, y espacios para seguir viviendo y practicando el francés más allá de las clases.