Los niños de Melide (A Coruña) que no volvieron al cole: las familias exigen un profesor más

La vuelta al cole es un momento de nervios y emoción mezclados con la alegría de volver a ver a los compañeros y la tristeza de dejar atrás las vacaciones de verano. Pero este septiembre, el alumnado del CEIP Mestre Pastor Barral de Melide no ha experimentado ninguna de esas sensaciones, ya que todavía no ha ido a clase.

Los padres y madres con niños escolarizados en el centro denuncian que la falta de un profesor de Francés asignado repercutirá de forma negativa sobre el alumnado de 3º de Primaria, que pasará a tener tres tutores, y sobre los pequeños con necesidades especiales, ya que los educadores no podrán reforzar su atención como hacían hasta ahora.

Para visibilizar esta situación, tanto ayer como hoy han protagonizado una concentración frente a las puertas del colegio y han decidido no enviar a los niños y niñas a clase. Una situación que, ante la falta de respuesta por parte de la Consellería de Educación, se repetirá mañana viernes. El ANPA Camiño Real, además, no descarta seguir con las protestas la próxima semana.

Falta un profesor

"Hai unha praza dun profesor de Francés que este ano non se cubriu. Esto conleva que teñamos un profe menos, e na clase de 3º de Primaria en vez de ter un titor, van ter tres. Os perxudicados son os nenos, porque sempre é mellor ter un titor de referencia", explican fuentes el ANPA.

Las complicaciones, sin embargo, van más allá: "Estos tres profesores que van a darlles as titorías foron escollidos porque son os que teñen máis horas libres, pero eles antes nesas horas dedicábanse a dar apoio no resto das clases porque o noso cole é referencia en Melide por ser o centro onde máis nenos con necesidades especiais hai".

La falta del profesor de Francés, por tanto, repercute no solo sobre el alumnado de 3º de Primaria sino sobre "todos os nenos" y el claustro. El CEIP Mestre Pastor Barral de Melide tiene actualmente unos 180 pequeños de Infantil y Primaria matriculados, de los que varios necesitan apoyo en las clases.

"Hai nenos que necesitan moita atención, son casos onde non pode estar un profesor solo na aula", explican fuentes del ANPA, que la semana pasada enviaron un escrito a la Consellería de Educación para exigir una solución. Los padres y madres no descartan ninguna posibilidad, pero sí piden que los pequeños reciban la atención que necesitan.

Fuentes de la Consellería de Educación, por su parte, han explicado a Quincemil que el centro "tiene todo el profesorado que le corresponde por catálogo", es decir, por tipología de colegio. "Incluso tiene un profesor especialista en Pedagogía Terapéutica y otro en Audición e Linguaxe a mayores", señalan las mismas fuentes.

"El colegio no tiene alumnado de francés, por lo tanto, con el profesorado que tiene, que está por encima de catálogo, tienen un tutor para cada grupo y todos los especialistas", añaden desde la Consellería de Educación respecto a las reivindicaciones de los padres y madres del CEIP Mestre Pastor Barral de Melide.