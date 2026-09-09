Rueda reivindica la "cultura del esfuerzo" y señala a la LOMLOE por los resultados del informe PISA en Galicia

Visita del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, al IES Eusebio da Guarda. David Cabezón - Xunta de Galicia

El curso ha comenzado este miércoles para decenas de miles de estudiantes en Galicia en un primer día de clases que ha transcurrido con normalidad. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, dio inicio al año escolar desde A Coruña, en una visita al IES Eusebio da Guarda en la que pidió una "reflexión" tras los resultados gallegos del informe PISA y criticó la LOMLOE como parte responsable por cambios que se hicieron "demasiado rápido".

Desde aquí, el presidente destacó el "récord en el número de docentes" de este curso en toda Galicia —las incorporaciones suman 1.012 nuevos funcionarios—, algo que puso en valor en un contexto en el que, paralelamente, "bajan por razones demográficas el número de alumnos". En 10 años, el número de estudiantes ha caído en más de 20.000.

El titular del Gobierno gallego recalcó el "esfuerzo" de la educación gallega y de la Xunta que "siempre compensa".

"Tenemos uno de los mejores ratios alumnos-profesor de España, 9,7 alumnos por docente, frente a una cifra más elevada a nivel nacional, que es de más de 11", detalló.

Informe PISA

Respecto al informe PISA, en el que Galicia registró sus peores resultados históricos, el presidente autonómico aseguró que "seguiremos haciendo todo lo posible por mejorar" y que "no podemos consolarnos viendo que, frente a una bajada generalizada, mantenemos niveles muy aceptables en la mayoría de las disciplinas que se miden".

Rueda no considera esto "suficiente", así que como primer paso reconoce que es necesaria una mejora que debe ser "un trabajo en equipo" entre familias, profesionales y administraciones porque "nos jugamos el futuro del país".

"El talento está ahí y la capacidad de esfuerzo está ahí. La cultura del esfuerzo tiene que tener un resultado y hay que mandar un mensaje de que no vale no estudiar o dejarse ir y esperar que vengan los resultados por sí solos. Los gallegos somos un pueblo luchador y tenemos que tenerlo claro a nivel educativo, fuera de las reformas que haya que hacer", apuntó, con críticas a la LOMLOE, "una ley socialista que no dio resultado en ningún caso".

Bilingüismo "cordial" y un programa propio de auxiliares de conversación

En cuanto a las competencias lingüísticas, Rueda destacó el "esfuerzo importante" del Gobierno gallego, que tiene previsto continuar con el "bilingüismo cordial".

"Es una riqueza tener dos lenguas y eso tiene que reflejarse con igualdad y con equilibrio, sin otra intención que seguir promocionando esa suerte que tenemos de tener dos lenguas y, además, facilitar y potenciar la adquisición de competencias en otros idiomas", añadió.

Rueda recordó que Galicia lidera el nivel de inglés dentro de España.

En este ámbito, se comprometió a "sustituir, porque son necesarios, el programa de auxiliares de conversación que teníamos con el Ministerio y que incomprensiblemente el Gobierno central destruyó por una contradicción entre ellos".

El programa propio gallego arrancará en el segundo trimestre de este mismo curso.

Revolución de la FP

Sobre la igualdad en la educación, Rueda recordó que el 95% de alumnos con necesidades especiales están integrados en centros ordinarios, donde son atendidos por 5.000 docentes especializados, más del doble que hace 15 años.

En cuanto a la Formación Profesional, el presidente mencionó la "revolución silenciosa" que supuso un aumento en las matrículas y "de las posibilidades que la gente joven ve en esta opción educativa, fundamental para darle un futuro a mucha gente" y para "ir cubriendo necesidades del mercado laboral en industrias muy punteras y que necesitan mano de obra especializada".







