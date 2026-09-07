La Universidade de A Coruña inicia un nuevo curso con 13.700 estudiantes de grado

Un nuevo curso ha comenzado este lunes en la Universidade da Coruña y lo hace con buenas cifras en las matriculaciones y en la captación de fondos para la investigación, así como en su internacionalización, pero con retos por delante como la financiación, la rehabilitación de sus infraestructuras y en seguir avanzando en la descentralización de Medicina.

Esta misma mañana, el rector Ricardo Cao ha ofrecido una rueda de prensa de balance de los próximos meses que se vienen por delante.

Cao ha señalado que este curso 13.700 estudiantes cursarán sus estudios de grado en la UDC, y casi 3.500 de ellos lo hacen por primera vez. A esta cifra habrá que sumar más adelante el estudiantado de másters y doctorados. En los primeros de ellos, las matriculaciones van por el 60%.

Además, de los 42 grados que ofrece la universidad coruñesa, 33 de ellos ya están ocupados al 100%. En este sentido, Cao ha indicado que las titulaciones STEM son algunas de las que más demanda reciben, como es el caso de Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería en Tecnologías Industriales o Ingeniería Naval y Oceánica, entre otros.

En general, la UDC aumenta este año su número de estudiantes, lo que el rector valora como "a confirmación do crecente interés da sociedade por estes estudos ligados á innovación, á industria e ás transformacións tecnolóxicas".

También destacan los grados de ciencias de la salud, como Enfermería, Fisioterapia o Podología. Todos superan el 100% de ocupación. En el caso de Biología, su ocupación es del 136%.

"Creo que é un bo momento para reflexionar sobre as necesidades futuras de formación nestes ámbitos e noutros e como dar resposta á demanda social e mesmo ter en conta a repercusión que isto debe ter no número de prazas a ofertar", indicó.

Descentralización de Medicina

Una de las grandes novedades de este curso en la UDC será el avance de la descentralización de Medicina.

Por primera vez se podrá cursar la docencia práctica de 5º curso en A Coruña. Concretamente, la formación se centrará mayoritariamente en el CHUAC, aunque habrá actividad también en la facultad de Ciencias de la Salud.

"É un curso especialmente importante para consolidar este modelo", subrayó Cao, al tiempo que recordó que en los próximos años se sumará la docencia práctica de 4º.

En cuanto al profesorado, la comisión de selección se resolverá en las próximas semanas con plazas asociadas a áreas como Anestesiología, Atención Primaria o Urgencias.

También está pendiente la constitución de las Unidades Docentes, pendientes de un trámite de la Universidade de Santiago de Compostela, y la elección posterior de la persona encargada de la coordinación.

Esta misma tarde tendrá lugar en Santiago la comisión de seguimiento de la descentralización de Medicina.

Apuesta por la IA y acuerdos con universidades internacionales

El rector aprovechó la intervención para poner en valor la apuesta por la digitalización y la inteligencia artificial dentro de la Universidad con la creación de la vicerrectoría de Estratexia Dixital e Intelixencia Artificial, a cargo de Laura Castro, tras la renovación de gobierno.

En esta línea, Cao citó también la constitución de la nueva red ConfIA que aglutina a una decena de universidades para impulsar una IA "fiable, colaborativa e responsable" y que actualmente preside la propia UDC, como también lo hace en la alianza de universidades Emerge.

En el plano internacional, Cao recordó que la UDC trabaja en el impulso de titulaciones dobles con otras universidades. La más avanzada es con la Universidad de Tecnología de Anhui, en China, aunque también se está trabajando en colaboraciones con centros de países como Chile o Argentina.

En líneas generales, Cao destacó la proyección internacional de la UDC con logros como subvenciones de convocatorias europeas, estatales y autonómicas para proyectos de investigación de diversa índole.

Problemas de financiación comunes a las universidades

Sobre el nuevo plan de financiación del sistema universitario de Galicia, Cao dejó clara la posición de la UDC: "Precisamos un marco estable, con financiación suficiente, previsible e sosteible, que permita ás universidades públicas planificar o futuro con garantías"

En este mismo sentido, el rector de la UDC afirmó que "imos tratar de convencer á Xunta de Galicia en particular de que é preciso ter máis financiamento estrutural. É algo no que as tres universidades estamos claramente aliñadas".

Algunos de los efectos de la infrafinanciación se pueden ver, como indicó, en la falta de adecuación de los planes de mantenimiento de los edificios universitarios o en la evolución de los costes de personal. "Nestes anos fomos moi contidas as universidades galegas", aseguró.

Asimismo, esta está dificultando la reducción de la deuda y el tener unas cuentas equilibradas debido a "discrepancia tan grande que hai na parte estrutural, ao mesmo tempo que a Universidade está acadando moitos fondos finalistas".

Ante la propuesta de la Xunta de reforzar su control sobre los Consellos Sociales, Cao declaró que "cando teñamos esa información poderemos analizala. Pero o fundamental é que, realmente, non hai novidade. Os Consellos Sociais xa teñen encomendado o papel precisamente de aprobar os orzamentos e as liquidacións e a selección da empresa auditora. Iso xa se está facendo".

Rehabilitación de infraestructuras y vivienda

En cuanto a las infraestructuras de la UDC, Cao explicó que a finales de este año estarán terminadas la renovación de la cubierta del edificio de Xohana Capdeville, la renovación del pabellón del Campus de Oza y la reforma de la Escola Técnica Superior de Náutica y Máquinas; todas ellas con un presupuesto de 1,7 millones de euros.

A esto se añade la tramitación de la construcción del edificio Ei3 en el campus industrial de Ferrol.

El nuevo plan, tal y como puntualizó, se centrará en "garantir o mantemento do que existe, non tanto en priorizar construcións novas".

En el plano de la vivienda, uno de los principales retos y dificultades a los que se enfrenta el propio estudiantado, el rector reconoció estar "moi preocupado" por cómo afecta a los estudiantes.

La UDC ha mantenido ya conversaciones con la Xunta de Galicia para la construcción de residencias para gente joven en general, aunque la Universidad espera que se reserve una parte para universitarios. También con el Ministerio de Vivienda para construir alojamientos con servicios comunes compartidos.

Por el momento, no hay plazos avanzados para que estas viviendas se hagan realidad para el estudiantado de la UDC.

"Iniciamos un novo curso académico cunha universidade que avanza con paso firme porque reforza a súa investigación, amplía a súa presenza institucional e aposta pola innovación e segue contando coa confianza da sociedade. A Universidade da Coruña está aliñada cos grandes desafíos do presente e do futuro. Temos por diante un curso intenso, esixente, pero tamén unha gran oportunidade para seguir construindo unha universidade pública de referencia", concluyó.