Galicia reducirá el número mínimo de alumnos que cursen una titulación en las universidades

La Xunta reducirá el número de estudiantes mínimo que deben tener las titulaciones universitarias a través de una nueva normativa, según ha explicado este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras el Consello da Xunta. El decreto también permitirá actualizar y ampliar el catálogo de los estudios ofertados en la comunidad gallega.

El Gobierno autonómico, de esta forma, comenzará la tramitación de una nueva normativa en materia de titulaciones universitarias para "modificar y modernizar" la existente, introduciendo una "mayor flexibilidad en la oferta de grados y másteres", teniendo en cuenta sobre todo la dinámica poblacional presente y futura y para seguir fortaleciendo el sistema universitario.

"El objetivo es poder diseñar un catálogo de titulaciones innovador, de calidad y alineado con las necesidades socioeconómicas de hoy en día", explicó Alfonso Rueda.

El Consello da Xunta, a propuesta de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP, tomó conocimiento del inicio de la tramitación del futuro decreto que regulará las enseñanzas universitarias oficiales en Galicia, a través del proceso de consulta pública previa que se abrirá esta semana con el fin de recoger las máximas aportaciones al respecto. Las universidades públicas ya participan en el proceso.

La principal novedad, explicó Rueda, es que se va a reducir el número mínimo de alumnos que debe tener una titulación, "teniendo en cuenta la evolución demográfica". El nuevo texto tendrá en cuenta si se trata de estudios de grado o de másteres y si se oferta en los campus centrales o no centrales. En este sentido, se detallarán los criterios establecidos para cada caso, así como las adaptaciones específicas para titulaciones concretas, como hasta ahora.

Así, se actualiza el decreto vigente hasta la actualidad, de 2011. Este texto establecía un número mínimo de 50 alumnos y alumnas en los campus centrales y 45 en los no centrales para los grados universitarios y de 20 alumnos y alumnas en el caso de los másteres. Asimismo, a lo largo de los años, se establecieron una serie de indicaciones especiales para casos específicos.

El objetivo de esta nueva normativa es flexibilizar estos mínimos para adaptarlos a la dinámica demográfica al mismo tiempo que incide en la captación de alumnado de fuera, tanto nacional como internacional.

Mapa de titulaciones más completo

El futuro decreto también regulará el mapa de titulaciones como un instrumento de planificación, coordinación y ordenación de la oferta docente del Sistema universitario gallego a medio plazo. El objetivo marcado es completar la totalidad de las titulaciones significativas que se puedan cursar en Galicia, especialmente en el campo científico y profesional.

Galicia ofertó en el curso ya terminado 141 grados, 218 másteres y 136 doctorados. "El objetivo es seguir ampliando este catálogo, teniendo en cuenta las nuevas demandas del mercado laboral y poniendo especial énfasis en aquellas titulaciones que, tal y como permite vislumbrar la situación actual, tendrán mucho futuro porque contarán con una gran demanda y mucha empleabilidad", destacó Rueda.

Partiendo del nuevo contexto jurídico surgido de la Ley Orgánica del sistema universitario en el ámbito estatal, la nueva normativa autonómica incorporará la regulación de otras cuestiones, como la mención dual, los programas académicos de simultaneidad, los de recorrido sucesivo, las titulaciones conjuntas internacionales, los itinerarios abiertos o la formación a lo largo de la vida mediante microcredenciales y programas de corta duración.

Ayudas económicas

La Xunta publicará en los próximos días la orden correspondiente a las ayudas para las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) de este año, dotadas con 2,1 millones de euros. El Ejecutivo gallego le concede a cada paciente de ELA desde 2023 una aportación de 12.000 euros para colaborar en la financiación de los costes derivados de la enfermedad.

Cada año, alrededor de 200 personas se benefician de estas subvenciones, que pueden usarse para adquirir productos esenciales, contratar servicios o realizar reformas en la vivienda para adaptarla a las necesidades del paciente.

El Consello da Xunta, por otro lado, también autorizó la primera convocatoria de ayudas específicas para víctimas de violencia sexual, que contará con un presupuesto de más de dos millones de euros. Estas aportaciones, de hasta 12.500 euros, van destinadas a todas las personas que tengan la acreditación de víctima de violencia sexual.