Imagen de archivo de una escuela infantil

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Galicia cierra tres escuelas infantiles y un colegio en el curso 2026-27 por falta de alumnado

El colegio Pazos-Comoxo en Boiro y las escuelas infantiles de Olas en Mesía, de Taboadela y de Lantaño en Portas no abrirán sus puertas desde septiembre

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Tres escuelas infantiles y un colegio de Galicia no abrirán sus puertas el próximo curso 2026-2027 por falta de alumnado. Así lo ha comunicado este viernes la Xunta, que informa de que adapta el mapa escolar a la evolución demográfica de cada zona.

Campus de la Universidade de Vigo.

Este próximo curso dejarán de funcionar las escuelas de Educación Infantil de Olas en Mesía (cinco matrículas), de Taboadela (una matrícula) y de Lantaño en Portas (tres matrículas), así como el Colegio de Pazos-Comoxo en Boiro (dos matrículas).

Estas unitarias, cuya relación se publicará en el Diario Oficial de Galicia (DOG) próximamente, no alcanzan el número mínimo de alumnos para su continuidad y tampoco existe "previsión de incremento".

La Xunta informa en el mismo comunicado que, de cara a atender a la creciente demanda de matrícula, se construyen tres nuevos centros y están en marcha o en previsión 11 obras de ampliación de infraestructuras educativas en varios municipios.

Es el caso de tres centros de nueva construcción como el Colegio CEIP de Milladoiro en Ames, y los institutos IES Domingo Villar en Vigo y de O Pereiro de Aguiar.

El Gobierno gallego también tiene en marcha o en previsión 11 obras de ampliación de centros educativos en Santiago de Compostela, Lugo, Vivero, Ourense, Caldas de Reis, Lalín o Vilagarcía de Arousa, entre otros.