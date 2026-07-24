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Galicia cierra tres escuelas infantiles y un colegio en el curso 2026-27 por falta de alumnado
El colegio Pazos-Comoxo en Boiro y las escuelas infantiles de Olas en Mesía, de Taboadela y de Lantaño en Portas no abrirán sus puertas desde septiembre
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Tres escuelas infantiles y un colegio de Galicia no abrirán sus puertas el próximo curso 2026-2027 por falta de alumnado. Así lo ha comunicado este viernes la Xunta, que informa de que adapta el mapa escolar a la evolución demográfica de cada zona.
Este próximo curso dejarán de funcionar las escuelas de Educación Infantil de Olas en Mesía (cinco matrículas), de Taboadela (una matrícula) y de Lantaño en Portas (tres matrículas), así como el Colegio de Pazos-Comoxo en Boiro (dos matrículas).
Estas unitarias, cuya relación se publicará en el Diario Oficial de Galicia (DOG) próximamente, no alcanzan el número mínimo de alumnos para su continuidad y tampoco existe "previsión de incremento".
La Xunta informa en el mismo comunicado que, de cara a atender a la creciente demanda de matrícula, se construyen tres nuevos centros y están en marcha o en previsión 11 obras de ampliación de infraestructuras educativas en varios municipios.
Es el caso de tres centros de nueva construcción como el Colegio CEIP de Milladoiro en Ames, y los institutos IES Domingo Villar en Vigo y de O Pereiro de Aguiar.
El Gobierno gallego también tiene en marcha o en previsión 11 obras de ampliación de centros educativos en Santiago de Compostela, Lugo, Vivero, Ourense, Caldas de Reis, Lalín o Vilagarcía de Arousa, entre otros.