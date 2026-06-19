Los colegios de A Coruña crean sus propios podcast entre los alumnos: "Buscamos potenciar o galego"

A la izquierda, los alumnos del CEIP Alborada y a la derecha, los alumnos del Colegio Franciscanas Cedida

La radio supone una gran oportunidad educativa para trabajar diferentes competencias curriculares y extracurriculares con el alumnado. Cada vez más centros educativos de A Coruña apuestan por explorar sus posibilidades a través de la creación de pódcast educativos, una herramienta que permite a los estudiantes implicarse tanto en el proceso de investigación y de elaboración de los guiones como en su posterior grabación.

Dos de estos centros son el CEIP Alborada y el Colegio Franciscanas Sagrado Corazón. Ambos comparten el objetivo de potenciar el uso del gallego entre el alumnado y ayudarle a mejorar sus habilidades comunicativas.

Aunque cada centro desarrolla el proyecto de forma diferente, ambos coinciden en utilizar la radio como una herramienta para mejorar la expresión oral y acercar el gallego al alumnado.

Colegio Franciscanas Sagrado Corazón

"O noso podcast está vinculado á materia de Lingua Galega e Literatura e enfocado cara aos alumnos de primeiro da ESO", explica Melissa da Silva, profesora del departamento y responsable del proyecto en el Colegio Franciscanas. La iniciativa arrancó hace dos años y, por ahora, cuenta con dos episodios, aunque esperan darle un impulso a partir de septiembre. "Instalamos fai pouco un estudio de radio".

La docente explica que todos los estudiantes se implican en el proceso de elaboración de cada episodio. "Facemos un traballo de investigación sobre as áreas que tocamos. Eles encárganse de escribir o guion, investigan sobre o tema e redactan. Despois facemos un collage coas mellores partes de cada guion e as xuntamos nun mesmo documento". Por último, llevan a cabo un casting para seleccionar a los presentadores.

El primer episodio giró en torno a mujeres influyentes del pasado y del presente, coincidiendo con el Día de la Mujer, el 8 de marzo. "Crearon uns caligramas, que son poemas con forma de debuxo. Por exemplo, con Isabel Zendal debuxaron unha vaciña e con Anna Frank un diario. No podcast explican o proceso do proxecto e recitan os caligramas", cuenta Melissa.

El segundo episodio estuvo vinculado a los ecosistemas. "Fixeron entrevistas a alumnos doutras etapas para implicar a todo o centro. Os alumnos de 4º foron de excursión ao centro municipal de animais de compañía e falamos do benestar animal con eles".

La profesora asegura que el proyecto ha tenido una gran acogida entre el alumnado. "Gústanlles moitísimo este tipo de actividades máis acercadas á realidade. O feito de baixar á radio é como un premio para eles. A semana pasada celebramos unha festa de aprendizaxe á que viñeron os pais e puxemos un posto do podcast e lles encantou".

CEIP Alborada

Manuel Casal, profesor responsable del proyecto en el CEIP Alborada, relata que llevan cuatro años desarrollando esta iniciativa dentro del programa Radio na Biblio de la Consellería de Educación de la Xunta para las bibliotecas escolares.

"Temos varios programas e intentamos que todos os ciclos educativos participen nun. Traballamos dende infantil ata 6º de Primaria", explica. "Os nenos de tres e cinco anos veñen pola radio a recitar poemas ou a cantar algunha canción no Nadal ou polo Día das Letras Galegas. Sempre veñen a recitar pequenos versos porque son moi pequeniños, pero xa pasan polo estudo de radio", añade el docente de Educación Física.

El nombre de su radio es Radio Sito, en honor a la mascota de la biblioteca del centro: un gusano. Además, el estudio de radio se encuentra en la biblioteca, donde una cristalera permite escuchar en directo los programas. "Cando vén alguén ao colexio de visita como escritores e personalidades os alumnos fan unha entrevista", cuenta Manuel.

Por ejemplo, los alumnos de 6º de Educación Infantil trabajaron este curso los deportes y recibieron la visita de una árbitra auxiliar de la ACB para una charla, una ocasión que aprovecharon para entrevistarla en la radio. "Intentamos que calquera persoa que pase polo colexio vaia á radio", señala.

Por último, Manuel recalca la oportunidad que brindan los pódcast para fomentar el uso del gallego entre los niños y niñas. "Moitos dos nenos non son galegofalantes e algúns non entenden o galego. Por iso intentamos que todos os programas sexan en galego para intentar que coñezan a lingua e a empreguen".