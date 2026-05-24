Monte Alto, en A Coruña, ultima a reapertura de su escuela infantil con nuevo mobiliario

La nueva Escuela Infantil Municipal de Monte Alto encara ya su recta final antes de volver a abrir sus puertas el próximo mes de septiembre. El Ayuntamiento ha licitado esta semana el contrato para adquirir el mobiliario y el equipamiento necesario para el funcionamiento diario del centro, un paso decisivo para completar los preparativos de cara al regreso de la actividad educativa.

La instalación, levantada en la calle Cuento al amparo de la rehabilitación integral del mercado municipal del barrio, sustituirá a la antigua escuela situada en la calle Forcarei y ofrecerá unas dependencias completamente renovadas y adaptadas a las necesidades actuales.

El contrato contempla la adquisición de equipamiento para las aulas, la sala de usos múltiples, la recepción, los despachos, la sala de juntas y los aseos, además de todo el material necesario para la atención y cuidado diario de los menores.

La escuela infantil de Monte Alto formará parte de la red municipal de escuelas infantiles de A Coruña, donde el Ayuntamiento mantiene la escolarización gratuita para niños y niñas de hasta tres años, consolidando así su apuesta por facilitar la conciliación familiar y reforzar la educación pública en la primera infancia.