Más de 13.000 estudiantes irán a la PAU 2026 en Galicia: municipios, sedes y horarios

Quedan menos de dos semanas para la PAU 2026 y los estudiantes gallegos ultiman la preparación de los exámenes que decidirán qué carrera pueden hacer el próximo curso. Nervios, emoción y ganas porque pasen las pruebas se mezclan estos días, a menos de dos semanas para que puedan disfrutar del verano.

La PAU congregará del 2 al 4 de junio de este año a 13.441 estudiantes, lo que supone un incremento de 495 respecto a los de 2025. El alumnado se repartirá en 36 centros de 10 localidades gallegas de las cuatro provincias.

La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) ha concretado este viernes, según recoge Europa Press, que el 46,76% de los estudiantes se examinarán en la provincia de A Coruña, el 33,63% en Pontevedra, el 10,14% en Lugo y el 9,47% en Ourense.

Las pruebas se celebrarán en las facultades de las siete ciudades gallegas, así como en los institutos de Cee, Viveiro y A Rúa.

La mayor parte del estudiantado se examinará en Vigo (3.026 personas), seguidos por los que lo harán en A Coruña (2.855), Santiago (2.472), Pontevedra (1.494), Ourense (1.229) y Lugo (1.049) El resto del alumnado hará la PAU en Ferrol (832), Viveiro (224), A Rúa (134) y Cee (126).

¿Cuáles son los horarios?

La PAU 2026 arrancará en Galicia con el examen de Lengua Castellana y Literatura, mientras que el de Lingua Galega e Literatura se celebrará el último día, al igual que ocurrió el año pasado. Esto obligará al estudiantado a acudir las tres jornadas, cuando lo habitual era que el último día se celebrasen pruebas de materias optativas, por lo que algunos alumnos ya no debían ir.

Los exámenes comenzarán a las 09:00 horas del 2 de junio con una presentación en la que el estudiantado recibirá información sobre el desarrollo de las pruebas. A continuación, el alumnado realizará el examen de Lengua Castellana y Literatura entre las 10.00 y las 11.30 horas.

La PAU continuará, tras la media hora de descanso, con el examen de Historia de España o Historia de Filosofía, que será desde las 12:00 horas hasta las 13:30 horas. Ya por la tarde, de 16:00 a 17:30 horas, se retomarán los exámenes con Geología y Ciencias Ambientales; Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II; Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica y Movimientos Culturales y Artísticos.

Los últimos exámenes se celebrarán desde las 18:00 hasta las 19:30 horas y serán los de Dibujo Técnico, Historia de la Música y de la Danza y de la segunda lengua extranjera: Alemán, Francés, Inglés, Italiano y Portugués.

El segundo día de la PAU comenzará el miércoles 3 de junio con el examen de la primera lengua extranjera entre las 09:30 y las 11:00 horas. Media hora después dará inicio la prueba de Biología, a la que seguirá Tecnología e Ingeniería II; Historia del Arte y Dibujo Técnico Aplicado a las AA.PP. y al Diseño II.

Ya por la tarde, de 16:00 a 17:30 horas, será la prueba de Física; Empresa y Diseño de Modelos de Negocio; Griego; Fundamentos Artísticos y Coro y Técnica Vocal II. La jornada terminará con los exámenes de Química; Geografía; Diseño y Literatura Dramática, que serán de 18:00 a 19:30 horas.

La PAU 2026 llegará a su fin el jueves 4 de junio con el examen de Lingua Galega e Literatura entre las 09:30 y las 11:00 horas, mientras que desde las 11:30 hasta las 13:00 horas será el turno de la prueba de Matemáticas II; Latín II; Artes Escénicas; Dibujo Artístico II; Análisis Musical II y Ciencias Generales.