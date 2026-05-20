El IES Salvador de Madariaga de A Coruña culmina su reforma integral y estrena pista cubierta

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, visitó este miércoles, 20 de mayo, el IES Salvador de Madariaga, en A Coruña, con motivo de la finalización de las obras de mejora y de renovación integral de sus instalaciones.

En concreto, se invirtieron 2 millones de euros: 1,7 millones de euros en la renovación de la cubierta, la fachada y la carpintería del edificio, y otros 511.000 euros en la cubrición de la pista exterior mediante una estructura de madera laminada y cerramiento de panel sándwich y chapa microperforada.

Durante el acto institucional, que incluyó dos actuaciones musicales del coro del instituto, el conselleiro de Educación estuvo acompañado por la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo. El titular de Educación destacó la importancia histórica del centro, que cuenta con 80 años de trayectoria, y señaló que la intervención permitió mejorar tanto la conservación arquitectónica del inmueble como el confort del alumnado.

"Se mejoró la envolvente del edificio y se cambiaron un total de 252 ventanas de madera, ya que estamos ante un edificio catalogado. Con ello se reforzó tanto la estética como las condiciones de conservación y mantenimiento", explicó.

Las obras supondrán además un importante ahorro energético y una mejora significativa de las condiciones de uso del centro. La nueva pista cubierta permitirá al alumnado disponer de un espacio de esparcimiento protegido durante los días de lluvia y mejores instalaciones para las clases de Educación Física.

Actuación de la Xunta en centros de A Coruña

El conselleiro enmarcó esta actuación dentro del conjunto de inversiones educativas que la Xunta está desarrollando en la ciudad herculina. Entre las actuaciones ya finalizadas mencionó la reforma del IES Rafael Dieste, con una inversión de 1,7 millones de euros, así como las mejoras ejecutadas en el IES Ramón Otero Pedrayo.

Asimismo, continúan en ejecución otras obras relevantes como las del CIFP Ánxel Casal, donde se están invirtiendo alrededor de 2,5 millones de euros. También avanzan actuaciones en centros como el IES Menéndez Pidal y mejoras de accesibilidad mediante la instalación de ascensores en distintos colegios e institutos.

La Xunta trabaja además en nuevos proyectos de ampliación en el IES Agra do Orzán, el IES de Imaxe e Son y el CIP Paseo de los Puentes, con el objetivo de adaptar los espacios al incremento de matrícula y ampliar la oferta educativa en la ciudad.

Las obras del CIFP Imaxe e Son se retomarán este verano

Por otro lado, el conselleiro de Educación de la Xunta de Galicia, Román Rodríguez, confirmó durante su visita a A Coruña que las obras del aula de teatro del CIFP Imaxe e Son se retomarán este verano, una vez concluya la actividad lectiva, después de meses de paralización que motivaron protestas del alumnado reclamando soluciones.

"Entiendo la protesta del alumnado", afirmó el titular de Educación, aunque quiso subrayar que el proyecto nunca estuvo abandonado. Según explicó, las obras habían sido adjudicadas hace más de un año, pero sufrieron diversos contratiempos ajenos a la Xunta.

Entre ellas, que la primera empresa adjudicataria quebrase, lo que obligó a iniciar un nuevo proceso de licitación. Posteriormente, al incorporarse la segunda empresa, se detectaron patologías estructurales en el edificio que no habían sido identificadas en la redacción inicial del proyecto, como la presencia de amianto.

Lo que obligó a modificar el proyecto técnico y retrasar el inicio de las actuaciones. "Fueron una serie de circunstancias encadenadas que provocaron el retraso, aunque ya está todo avanzado y planificado para comenzar en verano"”, aseguró. Una vez iniciadas las obras el plazo de ejecución será de tres o cuatro meses, de no surgir más contratiempos.