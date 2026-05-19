El Colegio Peleteiro de Santiago se integra en Globeducate y da el salto a la educación internacional

El Colegio Peleteiro inicia una nueva etapa en sus más de siete décadas de historia. El centro educativo compostelano, uno de los grandes referentes de la enseñanza privada en Galicia y en España, pasará a formar parte de Globeducate, uno de los principales grupos internacionales de educación K-12 del mundo.

La operación supone la incorporación del colegio fundado en 1951 a una red internacional con más de 65 colegios bilingües e internacionales repartidos en 11 países y más de 40.000 alumnos. La integración refuerza además la presencia de Globeducate en España, donde el grupo ya cuenta con varios centros educativos internacionales y británicos, entre ellos colegios en Vigo, A Coruña, Bilbao y Valencia.

El anuncio llega en un momento especialmente destacado para el Colegio Peleteiro. El centro compostelano ha ocupado además el primer puesto nacional en cuatro ocasiones durante la última década y se ha mantenido de forma continuada entre los cuatro mejores colegios del país, alcanzando puntuaciones de hasta 97 sobre 100.

Con alrededor de 1.300 alumnos de entre 2 y 18 años, Peleteiro se ha consolidado como uno de los proyectos educativos privados más reconocidos del noroeste peninsular gracias a una combinación de exigencia académica, innovación y formación integral. El colegio dispone además de un campus moderno y sostenible con instalaciones como residencia escolar, piscina cubierta, biblioteca, laboratorios, salón de actos y espacios específicos para Infantil.

La incorporación a Globeducate supone, según ambas partes, un paso estratégico para impulsar la proyección internacional del centro sin renunciar a su identidad histórica.

"Desde nuestras primeras conversaciones con el equipo de Colegio Peleteiro, quedó claro que se trataba de un colegio construido sobre una visión profundamente humana: la excelencia académica y el desarrollo integral de cada alumno", señaló Lorenzo Fiorani, CEO de Globeducate Iberia. "Nuestro compromiso es claro: ofrecer el apoyo que este colegio merece para seguir creciendo y garantizar la continuidad de todo aquello que ha convertido a Colegio Peleteiro en un referente nacional durante más de siete décadas".

En la misma línea se expresó el director del colegio, Luis Ildefonso Peleteiro Ramos, quien defendió que la integración permitirá reforzar el proyecto educativo manteniendo los valores históricos del centro. "Creemos que, por su respeto hacia los valores, principios y proyecto educativo de nuestro colegio, así como por contar con centros educativos de primer nivel tanto en nuestro país como en el extranjero, Globeducate es la organización ideal a la que unirnos", afirmó.

Por su parte, el CEO global del grupo educativo, Luca Uva, destacó el valor estratégico de la operación dentro del crecimiento de Globeducate en España, país donde nació la compañía. "Estamos encantados de dar la bienvenida a Colegio Peleteiro a Globeducate, reforzando aún más nuestra presencia en España", explicó. "Esperamos apoyar al colegio para ofrecer todavía más oportunidades dentro de nuestra red global".

La entrada en la red internacional permitirá a los alumnos y docentes del centro compostelano acceder a programas, encuentros y proyectos internacionales impulsados por Globeducate. Entre ellos figuran iniciativas como las Academic Olympics, el Model United Nations, festivales internacionales de música o programas medioambientales desarrollados junto a WWF y LEGO Education.

Pese al cambio accionarial, desde ambas organizaciones subrayan que el colegio mantendrá intacta su filosofía educativa, basada en una visión humanista, el esfuerzo académico y la conexión con la cultura y los valores que han definido al centro desde su fundación en Santiago de Compostela hace más de 70 años.