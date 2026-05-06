La comunidad educativa sale a la calle en A Coruña: "La situación es insoportable"

La comunidad educativa salió este miércoles a la calle en A Coruña para reclamar mejoras urgentes en la enseñanza pública. La movilización, convocada por asociaciones de familias, sindicatos y colectivos estudiantiles, recorrió la ciudad desde el entorno del parque de Cuatro Caminos, detrás de O Remanso, hasta el Obelisco entre pancartas, silbatos y consignas en defensa de la educación pública.

Durante la movilización pudieron verse carteles con mensajes como "O ensino non é negocio", "Xuntos pola escola pública", "+ recursos, - discursos" o "Sen inclusión, non hai educación".

La protesta formó parte de una jornada de movilizaciones convocadas en distintos puntos de Galicia para denunciar lo que los participantes consideran un "abandono" de la enseñanza pública. Entre las principales reivindicaciones estuvieron las goteras y deficiencias estructurales en colegios e institutos, la falta de personal de apoyo y la necesidad de reducir el número de alumnos por aula.

También criticaron que la bajada de la natalidad se esté utilizando para reducir profesorado y alertaron de la situación del alumnado con necesidades especiales ante la falta de profesionales de apoyo.

La educación pública, en el centro de las protestas

Entre los participantes estaba Mario Figueira, estudiante universitario de 23 años, que defendió la necesidad de que toda la comunidad educativa salga unida a la calle. "Esta manifestación nos toca a todos, tanto al profesorado como a los estudiantes. No se puede permitir que nuestra enseñanza esté cayendo de esta manera y que no se haga absolutamente nada para mejorar la calidad educativa", señaló.

El joven reclamó además que se ponga el foco en las generaciones futuras. "No podemos permitir que haya alumnos estudiando debajo de goteras o en condiciones precarias. La educación no puede convertirse en algo solo para quien pueda pagarlo", afirmó.

Falta de recursos y personal especializado

Desde el ámbito sindical, Celia Armas, secretaria comarcal de CIG-Ensino, aseguró que el malestar en los centros educativos va en aumento. "No es la primera ni la segunda manifestación de este curso. El profesorado y las familias estamos llegando a una situación de hartazgo", explicó.

Armas denunció la falta de profesorado para atender al alumnado con necesidades educativas especiales y criticó la carga burocrática que soportan los centros. "El alumnado está padeciendo directamente estas condiciones precarias", afirmó.

Según señaló, las reclamaciones trasladadas durante meses a la Consellería siguen sin respuesta. "Los centros están cansados de dirigirse a la administración y no obtener respuestas", apuntó.

Entre los asistentes también estuvo presente el ANPA del CEIP Concepción Arenal. Su presidenta, Marta Luaces, explicó que su centro lleva meses reclamando más profesorado especializado para atender al alumnado con necesidades especiales. "Pedimos más personal de Audición y Lenguaje y de Pedagogía Terapéutica. Conseguimos media jornada más de un PT, pero consideramos que no es suficiente", indicó.

Los convocantes insistieron en la necesidad de reforzar la financiación y los recursos humanos para garantizar "una escuela pública digna, segura y de calidad".