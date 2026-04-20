Las bibliotecas de la Universidade de Santiago amplían horario: ¿Cómo consultar las plazas libres?

Las bibliotecas de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) amplían su horario desde este lunes 20 de abril hasta el próximo 30 de junio. El periodo extraordinario de apertura ofrece al estudiantado más de 3.400 plazas divididas en varios puntos de los campus de Santiago y Lugo.

Esta ampliación de horario se produce coincidiendo con la celebración de los exámenes. Así, el alumnado puede disponer durante más horas al día de estos espacios para poder preparar las pruebas.

¿Qué horarios tiene cada biblioteca?

Las bibliotecas amplían durante el próximo mes y medio sus horarios. Esta será la franja en la que permanecerán abiertas las del Campus de Santiago:

Biblioteca Concepción Arenal (952), abrirá de lunes a domingo Entre las 08:30 horas y las 00:00 horas desde el 20 de abril al 5 de junio (última noche el día 4) De 08:30 horas a 22:00 el 5 de junio De 09:00 a 22:00 horas del 6 al 30 de junio

(952), abrirá de lunes a domingo Sala de Lectura de Dereito (122 plazas ampliables hasta un máximo de 700 según la disponibilidad de las aulas) Del 27 de abril al 10 de mayo abrirá de 08:30 a 03:00 horas Del 11 al 31 de mayo durante las 24 horas, con un cierre para limpieza de 07:00 a 08:00 Del 1 al 7 de junio entre las 09:00 y las 03:00 horas

(122 plazas ampliables hasta un máximo de 700 según la disponibilidad de las aulas) Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais (348 plazas ampliables) Del 27 de abril al 31 de mayo todos los días entre las 08:30 y las 22:00 horas

(348 plazas ampliables) Bioloxía (289 plazas) De lunes a viernes entre el 27 de abril y el 31 de mayo de 08:30 a 22:00 horas Los fines de semana y festivos del 14 al 31 de mayo de 08:30 a 22:00 horas

(289 plazas)

Las bibliotecas de la Escola Técnica Superior de Enxeñería (182 plazas), la Facultade de Matemáticas (236 plazas) y la Facultade de Química (235) amplían su horario del 4 al 29 de mayo de lunes a viernes hasta las 21:30 horas.

Estos son los horarios de apertura ampliados para las del Campus de Lugo:

Biblioteca Intercentros (938 plazas), abrirá de lunes a domingo Entre las 08:30 horas y las 00:00 horas desde el 20 de abril al 5 de junio (última noche, 4 de junio) De 08:30 a 22:00 horas el 5 de junio De 09:00 a 22:00 horas del 6 al 30 de junio

(938 plazas), abrirá de lunes a domingo Aula de la Facultade de Veterinaria (938 plazas), abrirá de lunes a domingo Las 24 horas entre el 11 y el 31 de mayo, con una hora de cierre para limpieza

(938 plazas), abrirá de lunes a domingo

¿Cómo consultar si hay sitio libre?

La web de la BUSC, a través del apartado Postos de Lectura, ofrece la posibilidad de consultar el porcentaje y el número de puestos libres en los distintos puntos del servicio de la biblioteca. La información está disponible tanto durante el curso académico como en el periodo de apertura extraordinario.

La actualización de la información, explica la USC, se realiza de lunes a viernes cada hora entre las 09:00 y las 21:00 horas. Los fines de semana y festivos la actualización se efectúa de 09:00 a 19:00 horas.