La UDC analiza el potencial de una bebida con agua de mar para fomentar el envejecimiento activo

La Universidade da Coruña (UDC) pondrá en marcha un estudio piloto para evaluar los efectos de una bebida funcional elaborada con agua de mar depurada en la promoción del envejecimiento activo. El proyecto está coordinado por el Grupo de Investigación en Xerontología y Geriatría (GIGG-UDC) y dirigido por el catedrático de Medicina José Carlos Millán.

La investigación analizará el impacto de Seadrinks, una bebida isotónica formulada con agua de mar depurada procedente de las Islas Cíes, en personas mayores de 60 años residentes en Galicia. El ensayo tendrá una duración de ocho semanas y contará con dos grupos: uno consumirá diariamente un litro de la bebida experimental y otro tomará una bebida placebo de composición similar, aunque sin agua de mar.

El estudio cuenta con la aprobación del Comité de Ética de Investigación A Coruña-Ferrol. Antes de comenzar, se realizará una evaluación inicial de cada participante y, al finalizar, una valoración comparativa. Durante el desarrollo del proyecto, el equipo del GIGG-UDC efectuará un seguimiento semanal desde distintas áreas -médica, psicológica, de enfermería y terapia ocupacional- con el objetivo de analizar posibles cambios en parámetros relacionados con el bienestar y la autonomía funcional.

Desde el grupo investigador subrayan que la participación no implica riesgos relevantes, ya que tanto la bebida experimental como el placebo se elaboran bajo estrictas condiciones de seguridad alimentaria y conforme a la normativa vigente. La bebida funcional está compuesta por un 25% de agua de mar depurada, un 63% de agua, un 10% de zumos ecológicos y un 2% de edulcorante ecológico. Por su parte, el placebo contiene un 88% de agua, un 10% de zumos ecológicos y un 2% de edulcorantes.

Para formar parte del estudio es necesario tener más de 60 años, residir en Galicia, disponer de tiempo para el seguimiento semanal y poder consumir diariamente la bebida asignada, así como realizar un autorregistro. Quedan excluidas aquellas personas con alergias o intolerancias a los componentes de la bebida, hipertensión no controlada, patologías agudas descompensadas, insuficiencia cardíaca o renal avanzada, restricciones médicas de sodio, tratamiento con diuréticos no controlado, disfagia o imposibilidad de acudir a los controles.

Las personas interesadas pueden solicitar información sobre el proceso de selección a través del correo electrónico grupo.investigacion.gerontologia@udc.gal o llamando al 981 167 000 (extensión 5890).