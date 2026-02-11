La UDC celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia con una amplia programación

Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia en la Universidade da Coruña

Fomentar vocaciones científicas desde edades tempranas y visibilizar el trabajo de las investigadoras. Con ese doble objetivo, la Universidade da Coruña conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia con una programación que abre la universidad a la ciudadanía a través de talleres, encuentros y actividades divulgativas.

El Centro de Investigación en TIC (Citic) inició la jornada con puertas abiertas para alumnado de distintos centros educativos, que durante hoy y mañana podrán recorrer sus laboratorios y conocer de cerca cómo se desarrolla la investigación tecnológica. La iniciativa, organizada en colaboración con la asociación de estudiantes de la Facultad de Informática, busca acercar la realidad científica a quienes podrían formar parte de ella en el futuro.

El Citeec, por su parte, centró su actividad en dar voz a investigadoras en las primeras etapas de su carrera. Con la catedrática de Química Analítica Soledad Muniategui como madrina y moderadora, Yaiza Rodríguez Lueje, Eva Llavero López, Uxía López Mejuto y Rosalía Doporto Regueiro presentaron sus proyectos en un formato ágil de siete minutos de exposición y tres de diálogo con el público. Energía marina, infraestructura verde y microplásticos fueron algunos de los ámbitos abordados.

La programación continuará esta tarde en la Biblioteca Durán Loriga con la mesa redonda "Ser científica hoxe: retos compartidos, realidades distintas". El encuentro, abierto al público, toma como referencia el célebre ensayo de Virginia Woolf para reflexionar sobre los desafíos actuales de la carrera investigadora desde distintas disciplinas.

Ciencia en femenino también en el Muncyt

En colaboración con el Muncyt, la universidad impulsa además una serie de talleres y charlas centrados en la ingeniería y la informática. El ciclo Live 11F: Conecta coas TIC combinará sesiones presenciales y en línea junto a la Facultad de Informática para promover vocaciones tecnológicas y subrayar el papel de las mujeres en las disciplinas STEM.

El viernes 13, las ingenieras Gemma Rojo López, Belén González Fonteboa y Sindy Seara Paz dirigirán "Construindo o 11-F", un taller de hormigón sostenible con materiales alternativos dirigido a escolares de primaria.

La programación se completará el 25 de febrero con la conferencia "IA verde: cara a un futuro sostible", impartida por la investigadora del CITIC Verónica Bolón, que analizará el impacto de la computación en la protección del planeta.

"Atrévete a pescudar con elas"

La divulgación también llega en formato digital con una nueva edición de "Atrévete a pescudar con elas", una iniciativa en la que investigadoras de la UDC comparten su trayectoria y experiencias en breves vídeos dirigidos a alumnado de primaria y secundaria.

Participan en esta edición Lucía Couceiro López, María Paloma Moré Corral, Teresa Piñeiro, Laura Castro, Patricia Comesaña, Ana González Neira, Falak Naz, Lucía Paz Aldrey, Mª de las Mercedes Seoane Bouzas y Zeltia Naia Entonado.

El alumnado gallego podrá enviar sus preguntas a través de un formulario web y, además, participar en el sorteo de una visita a uno de los centros de investigación de la universidad.