Interinos y sustitutos en Galicia podrán seguir en las listas de Educación sin ir a las oposiciones

Xunta y sindicatos de Educación firman suprimir el deber de interinos y sustitutos de presentarse a las oposiciones Xunta

Xunta y sindicatos de Educación han firmado este miércoles dos cambios en la regulación de las condiciones de trabajo de los interinos y sustitutos: no deberán presentarse a las oposiciones para mantener su posición en las listas y se modifica el sistema de llamamientos telefónicos para cubrir relevos.

Así lo han ratificado esta mañana el director general de Centros y Recursos Humanos, Jesús Álvarez, y representantes de CC.OO., ANPE, UGT-SP Enseñanza y CSIF, que firmaron una nueva adenda al acuerdo de 20 de junio de 1995 por lo que se regulan las condiciones de trabajo del personal docente interino y sustituto dependiente de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP.

La decisión de eliminar el deber de que el personal interino y sustituto tenga que presentarse a las oposiciones para mantener su posición consolidada en los listados parte del análisis compartido por la Xunta y las organizaciones sindicales participantes en la comisión de seguimiento del acuerdo.

Todos ellos consideran que eliminar este deber permitirá agilizar el proceso y mejorar el funcionamiento de los tribunales de oposición, reduciendo la carga burocrática y organizativa.

La medida, además, mejora la conciliación familiar y personal de las personas integrantes de las listas de interinidad y relevos, preservando sus derechos y la estabilidad del sistema. En cualquier caso, quienes deseen participar en el proceso selectivo podrán hacerlo y optar a conseguir una plaza.

Cobertura de relevos

Respecto a la lista de llamamientos para la cobertura de relevos, actualmente se hacen por vía telefónica, lo que implica que las personas interinas y sustitutas deben estar pendientes de atender llamadas en horarios variables.

Para mejorar esta situación, y tal y como está recogido en el Plan para la simplificación de las tareas burocráticas (enmarcado, a su vez, en el acuerdo de mejora del sistema educativo, suscrito por estas mismas organizaciones sindicales), se sustituirá este modelo por un procedimiento gestionado mediante una aplicación informática.

El nuevo sistema facilita registrar de una manera automática y verificable cada oferta, respuesta y adjudicación, garantizando así la transparencia del proceso y evitando posibles incidentes derivados de interpretaciones subjetivas o errores humanos. La medida también permitirá agilizar la cobertura de las bajas, dando una respuesta más rápida a las necesidades de los centros de enseñanza.

Los llamamientos se efectuarán mediante convocatoria en la aplicación, según los datos de contacto de las personas interesadas que consten en la Consellería.

Las personas convocadas dispondrán de un plazo de 24 horas para seleccionar la orden de las vacantes ofertadas. La previsión es que el nuevo sistema comience a funcionar de manera experimental a lo largo de este curso 2025/26 con el objetivo de que al inicio del próximo curso académico ya esté a pleno rendimiento.