De A Coruña a Europa: Goymar, la escuela de moda gallega con mayor proyección internacional

Acuerdos con instituciones de referencia en Reino Unido e Italia consolidan el salto internacional del centro coruñés y abren nuevas oportunidades académicas para su alumnado.

Contenido patrocinado

La formación en moda hoy ya no consiste solo en aprender diseño, patronaje, textil o marketing. La industria es global y exige profesionales capaces de moverse entre ciudades, idiomas y mercados internacionales. Con esa mentalidad, la Escuela Superior de Diseño y Moda Goymar lleva años construyendo desde A Coruña un proyecto educativo con vocación internacional que hoy la sitúa como uno de los centros con mayor proyección del norte de España.

El último paso es la firma de un acuerdo con Polimoda Fashion School (Florencia), una de las instituciones de moda más prestigiosas del mundo. Gracias a este convenio, los alumnos contarán con facilidades de acceso a programas de Máster y cursos especializados, además de condiciones económicas preferentes, lo que les permitirá continuar su formación en uno de los grandes epicentros europeos de la moda.

Más que un simple acuerdo, se trata de una oportunidad real de crecimiento académico y profesional en contacto directo con la industria internacional. De hecho, GOYMAR se ha convertido en el único centro de Galicia y del norte de España con acuerdos directos con estas dos instituciones de gran reconocimiento en Europa.

Primero en el Reino Unido… y ahora en Italia

La colaboración con Polimoda se suma a un camino iniciado años atrás. Goymar mantiene también un acuerdo con la University for the Creative Arts (UCA), en el Reino Unido, a través de su programa de Doble Titulación Internacional, que permite a estos alumnos acceder directamente a un cuarto año opcional para obtener un Grado Internacional BA (Hons) ampliamente reconocido dentro y fuera de nuestras fronteras.

Estas alianzas conectan directamente A Coruña con dos polos clave de la moda europea: Londres y Florencia. Destinos que no solo aportan prestigio, sino experiencia internacional, red de contactos y nuevas perspectivas profesionales.

Mucho más que estudiar moda

Estos convenios forman parte de una estrategia clara: preparar a los estudiantes para un mercado sin fronteras. La moda es internacional por naturaleza y en Goymar la enseñanza evoluciona al mismo ritmo que la industria.

Por eso, a lo largo de los tres años de formación, se combina una sólida base técnica con oportunidades reales de proyección exterior, algo poco habitual en el panorama educativo gallego. Así, al finalizar sus estudios, el alumnado está plenamente preparado para integrarse en el mercado profesional a través del programa de prácticas de la Escuela o, si lo prefiere, continuar su especialización académica en el extranjero.

Hoy, el talento joven formado en A Coruña puede proyectar su futuro en algunos de los principales centros creativos de Europa sin renunciar a sus raíces.

