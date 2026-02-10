Anpas Galegas recurre a la Xunta por excluir el pago en efectivo en las ayudas al material escolar

Las ANPAS Galegas piden un apoyo real al material escolar y presentan alegaciones ante la Consellería de Hacienda. Ya que denuncian que las actuales medidas de apoyo a la adquisición de material escolar no garantizan una enseñanza pública verdaderamente gratuita ni en igualdad de condiciones para todas las niñas y niños.

El pasado mes de mayo, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, anunció ayudas fiscales para la compra de libros y material escolar para el curso 2025/2026. Una medida que entró en vigor el pasado 1 de julio y que permitiría a unas 60.000 familias gallegas desgravarse un 15% del gasto total.

Sin embargo, desde la confederación consideran que las cuantías previstas son claramente insuficientes frente al incremento continuado del coste del material escolar, una situación que afecta especialmente a las familias con rentas medias y bajas y a aquellas que tienen varios hijos o hijas en edad escolar.

Asimismo, ANPAS Galegas alerta de que la exclusión del pago en efectivo como medio válido introduce una discriminación indirecta hacia muchas familias que no tienen acceso pleno a medios bancarios o digitales, afectando de manera especial a hogares en situación de exclusión financiera, familias migrantes y entornos rurales. Esta medida también perjudica al pequeño comercio y a las librerías de proximidad, favoreciendo a las grandes cadenas comerciales.

En este contexto, la entidad señala que no solo trasladó estas consideraciones a la Consellería de Educación, sino que también presentó alegaciones ante la Consellería de Hacienda, al entender que estas decisiones tienen un impacto directo en la equidad del sistema educativo y en el derecho de las familias a acceder al material escolar sin barreras económicas ni administrativas.

En este sentido, la confederación reclama un refuerzo real del apoyo económico a las familias, la aceptación de todos los medios de pago legalmente válidos y políticas públicas que no penalicen ni a las familias ni al comercio local.

ANPAS Galegas insiste en que la enseñanza pública gallega debe ser gratuita de manera efectiva, inclusiva y basada en la igualdad de oportunidades, principios que deben regir todas las políticas educativas

La Xunta trabaja en una solución

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, explicó este lunes tras el Consello da Xunta que están "trabajando en una solución" para que las familias que pagaron en efectivo el material escolar puedan beneficiarse de la deducción en el IRPF.

También, recordó que la ley exige abonar con medios electrónicos para acogerse a estas bonificaciones, pero aseguró que en este caso harán una excepción.