La UDC celebra el 11-F con talleres, visitas y charlas para visibilizar a las científicas

La Universidad de A Coruña celebrará el 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con un amplio programa de actividades que se desarrollará a lo largo de este mes en distintas sedes universitarias.

El objetivo es inspirar nuevas vocaciones científicas y visibilizar el papel de las mujeres investigadoras en diferentes ámbitos del conocimiento.

El Centro de Investigación en TIC (Citic) conmemorará el 11-F con la apertura de sus laboratorios, organizando los días 11 y 12 de febrero visitas guiadas en colaboración con la asociación de estudiantes de la Facultad de Informática, para que el alumnado pueda conocer de cerca las infraestructuras de investigación.

Por su parte, el Citeec acogerá el 11 de febrero a las 12:45 horas una jornada dedicada a visibilizar el trabajo de investigadoras en etapas iniciales.

La cita contará como madrina con Soledad Muniategui, catedrática de Química Analítica y una de las científicas destacadas en el ranking del CSIC, que ofrecerá una introducción sobre el 11-F y moderará las intervenciones.

Participarán Yaiza Rodríguez Lueje, Eva Llavero López, Uxía López Mejuto y Rosalía Doporto Regueiro, abordando temas como infraestructura verde, microplásticos, renaturalización urbana y energías marinas.

En el caso del Cica, la programación continuará en sesión de tarde, el 11 de febrero a las 18.30 horas, con la mesa redonda Ser científica hoy: retos compartidos, realidades distintas, que se celebrará en la Biblioteca Durán Loriga. Se trata de un encuentro abierto a la ciudadanía que reflexiona sobre la carrera investigadora desde una perspectiva multidisciplinar, tomando como referencia el conocido ensayo de Virginia Woolf.

La programación incluye también actividades en colaboración con el MUNCYT, donde la ingeniería y la informática serán protagonistas. Entre ellas destaca el Live 11F: Conecta con las TIC, con charlas presenciales y en línea junto a la Facultad de Informática para fomentar vocaciones STEM y visibilizar el papel de las mujeres en estos ámbitos.

Además, el viernes 13 de febrero, las ingenieras Gemma Rojo López, Belén González Fonteboa y Sindy Seara Paz impartirán el taller Construyendo el 11-F, centrado en hormigón sostenible con materiales alternativos, dirigido a escolares de primaria.

El ciclo se cerrará el 25 de febrero a las 19:30 horas con la conferencia IA verde: hacia un futuro sostenible, a cargo de la investigadora del CITIC Verónica Bolón, que analizará el papel de la computación en la protección del planeta.

Por último, la UDC mantiene abierta una nueva edición de la iniciativa Atrévete a investigar con ellas, en la que diversas investigadoras comparten su trayectoria y experiencias en formato de vídeo para despertar la curiosidad científica del alumnado de primaria y secundaria.

En esta edición participan, entre otras, Lucía Couceiro López, María Paloma Moré Corral, Teresa Piñeiro, Laura Castro, Patricia Comesaña, Ana González Neira, Falak Naz, Lucía Paz Aldrey, Mª de las Mercedes Seoane Bouzas y Zeltia Naia Entonado.