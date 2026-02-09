Las familias de A Coruña convocan una manifestación frente al "abandono" de los colegios

El próximo 28 de febrero las familias de la provincia de A Coruña saldrán a la calle para reclamar un "ensino público digno e de calidade". Con una manifestación que arrancará a las 11:00 horas en la plaza de Ourense y que se dirigirá al Parrote, la Federación Provincial de Centros Públicos protesta por "anos acumulando carencias mentres as administracións responden con parches tardíos e insuficientes".

En un comunicado, las familias denuncian aulas masificadas, profesorado sobrecargado y sin recursos, falta de especialistas y personal de apoyo y cuidados, atención insuficiente al alumnado con necesidades, instalaciones avejentadas y peligrosas, problemas de limpieza y salubridad y carencias de accesibilidad.

Desde el inicio de este curso, madres, padres, profesorado y estudiantes se han movilizado para reclamar medidas en centros como el Wenceslao Fernández Flórez, el Prácticas o el Concepción Arenal en A Coruña y en otras localidades como el CEIP O Graxal, en Cambre, o el CEIP Ría do Burgo, en Culleredo.

Frente a los problemas que se repiten en numerosos centros de la provincia, las familias exigen planificación real y eficacia administrativa, recursos humanos suficientes, presupuesto digno y estable, planificación a medio y largo plazo y criterios claros, públicos y objetivos de intervención.

Así, las ANPAs se movilizan demandando ratios actualizadas frente a las legales que "non garanten atención educativa nin inclusión real", más recursos humanos y apoyo. Por otra parte, ante centros educativos con problemas de humedades, filtraciones o necesitados de reparaciones, subrayan que "o mantemento depende da urxencia, non da planificación" señalando que "as familias e profesorado están asumindo responsabilidades que corresponden ás administraciós".

"Non pedimos privilexios. Esiximos dereitos. A educación pública é futuro", reclaman.

Cruce de acusaciones entre el Concello de A Coruña y Educación

Sobre toda esta problemática, la semana pasada hubo un cruce de acusaciones entre el Concello de A Coruña y la consellería de Educación a raíz de una carta enviada por la alcaldesa, Inés Rey.

La regidora demanda un Plan de rehabilitación integral para los colegios de la ciudad, a lo que la Xunta recordó obras en centros por más de 23 millones de euros llevadas a cabo en A Coruña en los últimos años.

Este lunes, la alcaldesa ha reiterado su postura, manteniendo que "si estamos en esta situación es porque la Xunta ha dejado de ejercer competencias. Las niñas y niños están en aulas donde llueve, donde hace un frío tremendo o un calor asfixiante con centros educativos con cintas indicando por dónde no pasar por desprendimientos. Esto no es por falta de mantenimiento del Ayuntamiento, es porque la Xunta no ejerce sus competencias"