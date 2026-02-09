Familias del CEIP Valle Inclán de Oleiros (A Coruña) se movilizan contra el uso excesivo de pantallas

Las familias del CEIP Valle Inclán, en Oleiros, en A Coruña, han salido a la calle para expresar su rechazo al programa E-Dixital y al uso excesivo de pantallas en el centro.

La protesta, caracterizada por una concentración en estilo zombie, buscó llamar la atención sobre lo que consideran un uso desmedido de dispositivos digitales con fines más de entretenimiento que educativos.

Según los datos de una encuesta familiar, el 60% de los padres considera que la exposición a pantallas es excesiva, mientras que más de la mitad (51,6%) opina que no se emplean con fines educativos reales.

Además, un 65,6% cree que las pantallas no mejoran el aprendizaje, y hasta un 75,4% afirma que no fomentan la autonomía del alumnado.

Las familias denuncian que el E-Dixital está sustituyendo prácticas tradicionales esenciales, como la escritura manual, la lectura en papel y la socialización directa entre niños y niñas.

Por ello, reclaman que se prioricen estas metodologías clásicas, más vinculadas al desarrollo integral del alumnado, frente al uso intensivo de dispositivos electrónicos.

El movimiento ha logrado reunir a padres, madres y alumnado, todos disfrazados de zombies, para simbolizar el temor a una generación cada vez más dependiente de la tecnología y visibilizar la necesidad de un equilibrio entre lo digital y lo presencial en las aulas.

Presencia de otros centros

A esta concentración acudieron también familias de otros centros de Oleiros con la misma reivindicación. Las diferentes organizaciones barajan repetir la protesta con carácter mensual rotando por los diferentes centros.