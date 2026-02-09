La Cátedra Aldaba-Wib refuerza en A Coruña en 2026 su apuesta por la igualdad en tecnología

La Cátedra interuniversitaria Aldaba-Wib: Women, ICT & Business, impulsada por Aldaba junto a las universidades de A Coruña (UDC) y Vigo (UVigo), refuerza en 2026 su compromiso con la reducción de la brecha de género en las TIC a través de una ambiciosa agenda que combina divulgación, investigación, reconocimiento académico y promoción del talento joven.

Entre las principales novedades destacan los I Premios al Mejor TFG Aldaba -Wib, una iniciativa que busca reconocer el esfuerzo académico y visibilizar proyectos universitarios que contribuyen a reducir la brecha de género en el ámbito tecnológico.

Estos galardones nacen con la vocación de abrir caminos y derribar barreras, impulsando una mayor participación femenina en las TIC.

En paralelo, la Cátedra lanza el certamen Vídeos por la Igualdad en las TIC, dirigido a centros educativos de Galicia y al alumnado de 1º y 2º de la ESO.

A través de piezas audiovisuales breves pensadas para redes sociales, el certamen invita a reflexionar sobre estereotipos, acceso a la tecnología y expectativas de futuro, utilizando un lenguaje cercano y participativo. Las bases e inscripciones de ambos premios están disponibles en la web wib.aldaba.es.

Aldaba-Wib mantiene además su colaboración con los Premios a los Mejores TFG Aplicados de la Facultad de Informática de la UDC, que reconocen trabajos con mayor potencial de aplicación y relevancia social, reforzando el vínculo entre universidad y realidad profesional.

En el ámbito de la investigación, la Cátedra actualizará el Barómetro de la Brecha de Género en los estudios TIC (BBG-TIC) con los datos correspondientes al curso 2024/2025.

Esta herramienta digital de consulta gratuita permite analizar la evolución de la presencia femenina en las titulaciones TIC de la UDC y la UVigo, facilitando la toma de decisiones basadas en datos para avanzar en igualdad.

La divulgación seguirá siendo uno de los ejes clave a través de iniciativas como VisibilizaTIC, dirigida al alumnado de 1º y 2º de Bachillerato de centros de A Coruña, Ourense y alrededores.

El programa pretende despertar vocaciones tecnológicas, especialmente entre las jóvenes, acercándoles referentes reales de mujeres profesionales en las TIC. A esto se suma el Ciclo de charlas Aplicación Práctica de las TIC en la Empresa, orientado al alumnado universitario y centrado en mostrar el uso real de la tecnología en entornos empresariales, facilitando la inserción laboral.

Otra de las apuestas destacadas para 2026 será una nueva edición del Aldaba TIC-Camp, un campamento tecnológico para niñas y niños de entre 6 y 12 años, donde podrán experimentar con drones, robótica, programación, diseño 3D y aplicaciones.

El campamento tiene como objetivo fomentar el interés por la tecnología desde edades tempranas y contribuir a la igualdad de género, por lo que el 80% de las plazas estarán reservadas para niñas. La temática concreta de la edición se anunciará en los próximos meses.

Por último, la Cátedra continuará desarrollando su programa de becas, dirigido al estudiantado universitario, que permite colaborar en proyectos de Aldaba y adquirir competencias técnicas y profesionales en un entorno real y colaborativo, fortaleciendo el vínculo entre universidad y empresa.