La Xunta reconoce a 20 alumnos de la ESO por su esfuerzo y excelencia académica

La Xunta de Galicia ha otorgado los Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria correspondientes al curso 2024/25 a un grupo de 20 estudiantes que han destacado por su rendimiento académico y su capacidad de superar dificultades personales y educativas.

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional ha oficializado la concesión de estos galardones mediante publicación en el Diario Oficial de Galicia, subrayando la importancia de visibilizar el talento y la superación en el sistema educativo.

Cada estudiante distinguido recibirá una beca económica de 1.000 euros, acompañada de un diploma acreditativo que se reflejará en su expediente académico.

Estos premios son compatibles con otras ayudas o reconocimientos otorgados por administraciones y entidades, tanto a nivel nacional como internacional.

Según explican desde la Xunta, las candidaturas fueron seleccionadas por los docentes de los centros educativos atendiendo a criterios de esfuerzo continuado y superación personal.

El objetivo es reforzar un modelo educativo basado en la equidad, la excelencia y el desarrollo integral del alumnado, reconociendo públicamente a quienes se esfuerzan día a día por sacar el máximo provecho de su formación.

Los galardonados proceden de distintos centros de Galicia, desde A Estrada hasta Vigo, reflejando la diversidad territorial y educativa de la comunidad.