A Coruña lidera los premios educativos por la igualdad de género en la provincia

A Coruña vuelve a situarse en el centro de las políticas educativas por la igualdad, al resultar uno de sus centros ganador del XII Premio Concepción Arenal para proyectos educativos por la igualdad de género, cuyos nombres publica hoy el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

El certamen reconoce iniciativas desarrolladas en educación infantil, primaria y secundaria, y reparte 15.000 euros en premios, con una dotación de 5.000 euros por proyecto.

En la categoría de educación infantil, el galardón recayó en "Un mar de arco iris", del CEIP María Pita de A Coruña, un proyecto que promueve la igualdad de género y la diversidad desde edades tempranas.

El jurado valoró especialmente su enfoque creativo y emocional, así como la implicación conjunta de alumnado, profesorado y familias en actividades que abordan la identidad de género, la corresponsabilidad, la prevención de la violencia y la educación afectivo-sexual desde una perspectiva inclusiva.

Junto al centro coruñés, también fueron premiadas iniciativas de otros municipios de la provincia.

En educación primaria, el proyecto seleccionado fue "Tecendo saberes", del CEIP de Outes, una propuesta de carácter transversal que integra la igualdad de género, la justicia social y la diversidad en el día a día del centro, visibilizando referentes femeninos en ámbitos como la ciencia, el arte, la tecnología o el deporte.

En la categoría de educación secundaria, bachillerato y formación profesional básica y de grado medio, el premio fue para "Patio para ti y para tods*", del Instituto de Bachillerato Arcebispo Xelmírez I de Santiago.

La iniciativa apuesta por transformar los espacios de recreo en entornos coeducativos, inclusivos y seguros, partiendo de una diagnosis participativa sobre los usos segregados por género y poniendo el acento en la visibilización del colectivo LGTBIQ+ y en la cultura de los cuidados.

El jurado estuvo presidido por la diputada de Igualdad, Sol Agra Tuñas, y contó como vocales con Eva Ovenza Pereira, Sara Vierna Fernández y Ánxela Lema París, actuando como secretaria Manuela Muñiz Souto.