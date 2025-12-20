Rebeca, profesora de gallego en Ponferrada: "Este año se matricularon 58 alumnos de una media de 35 años"

El gallego no solo forma parte de la cultura y la identidad de Galicia, sino que también despierta interés, orgullo y respeto más allá de sus fronteras. En lugares como El Bierzo y Sanabria, cada año son muchas las personas que se inscriben en clases de gallego para mejorar su nivel.

Hablamos con Rebeca, profesora y jefa del Departamento de Gallego de la Escuela de Idiomas de Ponferrada. Natural de Galicia, compartió con nosotros datos muy interesantes sobre el creciente interés por esta lengua, avalados por los 23 años de experiencia de su departamento.

"Hemos pasado de 40 matrículas en el curso académico anterior a 58 en este"

El interés por el gallego en nuestros vecinos ha ido en aumento durante los últimos años. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León establece que "gozará de respeto y protección la lengua gallega en los lugares en que habitualmente se utilice", haciendo referencia a los territorios de El Bierzo y Sanabria.

El Departamento de Gallego de la Escuela Oficial de Idiomas de Ponferrada, creado en el curso académico 2002-2003, acumula 23 años de experiencia, lo que avala tanto su estabilidad como el interés de esta zona por aprender la lengua gallega. Actualmente, el departamento cuenta con tres profesores que imparten los seis niveles de enseñanza y elaboran las pruebas certificadas de los niveles B1, B2 y C1.

"En este año académico, están matriculados 58 alumnos en la escuela de idiomas. Al tratarse de educación no obligatoria, la mayor parte de los alumnos son mayores de edad, de una media aproximada de 35 años", nos explica Rebeca. Además, apunta que el interés ha crecido: "Hemos pasado de 40 matrículas en la modalidad presencial en el curso anterior a 58 en este curso académico".

Pero esto no queda aquí, pues también han aumentado el número de personas que se presentan a las pruebas en modalidad libre. "En este sentido hemos percibido un aumento de personas nativas del Bierzo", apunta la profesora y jefa del departamento.

Este crecimiento refleja no solo un interés por aprender el idioma, sino por obtener certificaciones oficiales que acrediten sus competencias.

Parte del alumnado se prepara para los exámenes CELGA (Certificado de Lingua Galega) que se realizan en la escuela de idiomas de Ponferrada, simultáneamente con Santiago de Compostela y Madrid. Rebeca explica que "hay personas que se sirven de los conocimientos adquiridos en los cursos de la escuela de idiomas para presentarse a los exámenes CELGA".

El gallego aumenta en El Bierzo y Sanabria

Los motivos que llevan a los alumnos a estudiar gallego son variados. En general, Rebeca afirma que muchos lo hacen para "obtener un certificado oficial de sus conocimientos del idioma para ampliar sus oportunidades laborales".

El vínculo familiar y cultural también es un factor importante. Rebeca comenta que "acude al centro alumnado con un vínculo familiar con el idioma bien porque sean hijos o nietos descendientes de gallegos o bien porque en su casa se haya hablado gallego".

Y, cómo no, también ha jugado un papel fundamental el tan preciado Xabarín Club que, además de ayudar a que muchos niños de Galicia hablen el idioma, también lo ha conseguido con nuestros vecinos. Este tipo de conexión temprana con el gallego podría decirse que despierta un interés por seguir aprendiéndolo.

Por si fuera poco, el gallego tiene una amplia presencia en centros de primaria y secundaria en Bierzo y Sanabria dentro del Programa de promoción da lingua galega firmado por la Xunta de Galicia y la Junta de Castilla y León en el año 2006.

Otro ejemplo del interés local es la publicación en 2023 del Dicionario do Galego do Bierzo, escrito por Sara Rodríguez, que recopila 15.000 palabras propias de la variedad lingüística berciana, visibilizando la riqueza del gallego.

"Fóra de Galicia estudan galego neste 2025 máis de 4.400 persoas a través de lectorados, Institutos Cervantes ou Centros Galegos, entre outros", afirman desde la Xunta de Galicia.

Estos datos muestran que el gallego despierta un gran interés más allá de nuestras fronteras y que la labor del Departamento de Gallego de la EOI de Ponferrada ha sido clave para consolidar esta enseñanza y promover la lengua fuera de Galicia, ayudando a mantener la lengua gallega viva.