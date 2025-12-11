La Universidade de A Coruña presentará la próxima semana su presupuesto para 2026, con 184 millones

La Universidade da Coruña presentará la próxima semana su presupuesto para 2026, que asciende a 184,2 millones de euros. Esto supone un incremento nominal de 12,1 millones con respecto al año anterior, tal y como reflejan las cuentas remitidas al Consello de Goberno y al Consello Social.

Esta cifra se debe a dos factores. El primero de ellos es el incremento de ingresos ordinarios (plan de financiación y matrículas), que crecen un moderado 3%, al que se suma una captación relevante de fondos finalistas adicionales, como el procedente del convenio de la Cidade das TIC.

La mayor partida seguirá siendo la de personal (Capítulo I), con 119,7 millones de euros, lo que supone un 65% del global. En este capítulo, destacan los más de dos millones de euros del programa Maria Goyri, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades y la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional para la estabilización de plazas de profesorado ayudante doctor.

La inversión en investigación está cerca de los 25 millones de euros, mientras que en infraestructuras destacan las dirigidas a las obras de rehabilitación de la Cidade das TIC, financiadas por el Concello da Coruña, y al inicio de la construcción del EI3 en Ferrol, financiado por la Xunta de Galicia.

La UDC señala en un comunicado que en línea con el plan de ajuste puesto en marcha en 2024 y con las medidas implantadas en el presupuesto de 2025, se mantendrá la contención en el gasto corriente como uno de los ejes de trabajo hacia un reequilibrio presupuestario.

"A sustentabilidade financeira da institución require dunha mellora do financiamento, nomeadamente de fondos estruturais, de xeito que a solución non debe estar nas achegas extraordinarias de ingresos, unha fórmula que non se debería cronificar", señaló a este respecto el vicerrector de Economía e Planificación Estratéxica, Ángel Fernández, en el claustro de esta semana.

El documento completo será sometido a aprobación el martes 16 de diciembre en el Consello de Goberno de la UDC y el jueves 18 será el turno del Consello Social.