El gobierno de Santiago confía en un acuerdo para la descentralización de medicina

La portavoz del Gobierno local, Míriam Louzao, ha señalado que confía que se llegue a un acuerdo con respecto a la descentralización de medicina y ha destacado la labor del rector de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), Antonio López Díaz.

La Junta de la Facultad de Medicina de la USC se reúne este lunes y, entre los temas a abordar, estará el acuerdo, ya ratificado por Docencia Clínica y la UDC, de la descentralización del grado.

Lo hará entre voces enfrentadas; algunos catedráticos y alumnos que ya han mostrado su rechazo a la iniciativa.

Preguntada por los medios de comunicación sobre este asunto, Louzao ha recordado que desde el concello entienden que debe mantener una facultad única en Compostela con esa docencia descentralizada en los últimos años.

"Siempre solicitamos que se llegase a ese acuerdo para entender el sistema universitario como un sistema universitario gallego", señaló la portavoz municipal. Por lo tanto, confía en que se pueda llegar a un acuerdo por el bien del mismo.

Además, Míriam Louzao ha destacado los "esfuerzos" del rector para que así sea.