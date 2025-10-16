El CITEEC de A Coruña cumple 25 años consolidado como referente en edificación e ingeniería civil

El CITEEC, Centro de Innovación Tecnológica en Edificación e Ingeniería Civil de la Universidade da Coruña, cumple 25 años. Desde su creación, el centro se ha convertido en un referente tanto en Galicia como a nivel nacional, gracias a su labor en investigación, transferencia de conocimiento y desarrollo tecnológico en el ámbito de la edificación y la ingeniería civil.

Bajo el lema “Imaginar, innovar, vivir y celebrar”, el centro reafirma su compromiso por generar impacto real en su entorno, anticipar los retos del futuro y construir un mundo más sostenible, seguro y habitable.

Para celebrarlo, el CITEEC ha organizado una serie de actividades que llegarán a su punto culminante este viernes, con un evento institucional. Durante la jornada se reconocerán las trayectorias de las personas que han formado parte del centro y han contribuido a su crecimiento, así como los méritos científico-técnicos más relevantes de estos 25 años.

Un aniversario que, sin duda, celebran con entusiasmo los directores científico y técnico del CITEEC, Fernando Martínez Abella y Juan R. Rabuñal Dopico: "Celebramos 25 anos de compromiso inquebrantable coa investigación excelente, a transferencia de coñecemento e o progreso tecnolóxico no ámbito da edificación e a enxeñaría civil. A ilusión e o entusiasmo de quen formamos parte deste centro seguen intactos, coa mesma enerxía, creatividade e paixón que o primeiro día". Este aniversario non é so un fito cronolóxico, é a confirmación dunha traxectoria construída con rigor, esforzo colectivo e visión de futuro”

El CITEEC fue reconocido el año pasado como centro colaborativo de la Red CIGUS, acercándose así a su objetivo de convertirse en centro de excelencia de la Xunta de Galicia.

¿A qué se dedica el CITEEC?

Antes de nada, decir que el CITEEC es una unidad de investigación única en Galicia y singular en el conjunto del Estado, debido a su enfoque temático y a sus capacidades científico-tecnológicas.

Así, su actividad se articula en torno a cuatro áreas temáticas. Construcción y desarrollo industrial limpio, transportes inteligentes y movilidad sostenible, cambio climático y gestión de recursos naturales e hídricos y, por último, transición energética.

El CITEEC está comprometido con la construcción sostenible y se encuentra entre los centros internacionales que más contribuyen al estudio de la sustitución del cemento por materiales con menor huella de carbono. Su objetivo es desarrollar líneas de investigación que permitan reducir las emisiones contaminantes, apostando por la reutilización y aprovechamiento de otros materiales.

Además, en este centro se estudian de forma integral los sistemas y elementos que hacen más seguro y sostenible el transporte en cualquiera de sus modalidades. Destacan las aportaciones en el campo de absorción de energía de impacto, orientadas a incrementar la seguridad de las personas; el movimiento de buques en entorno portuario para mejorar la eficiencia de las operaciones logísticas; y los modelos de comportamiento estructural de puentes sometidos a la acción del viento.

El centro lidera a nivel internacional el estudio numérico y experimental de los modelos de escorrentía superficial urbana, de gran relevancia para limitar episodios de contaminación asociados. Entre los objetivos de esta área destaca la evaluación de los efectos del cambio climático en episodios meteorológicos extremos.

Por último, el CITEEC también afronta el reto de la transición del actual sistema energético a uno de bajas emisiones o sin emisiones de carbono, basado en fuentes renovables, Para este desafío, desarrolla estudios de gran complejidad para hacer más eficiente el funcionamiento de aerogeneradores y también desarrolla tecnologías para mejorar la eficiencia energética y para la captura, aprovechamiento y secuestro de gases de efecto invernadero.

Con estas líneas de trabajo, el CITEEC se mantiene como una unidad de investigación única en Galicia y singular en España, gracias a su enfoque temático y sus capacidades científico-tecnológicas.

