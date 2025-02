Los "modernos" cruceiros de A Coruña: la mayor parte nació con una funcionalidad no religiosa

Un paseo por A Coruña desvela en varios rincones cruceiros y cruces que forman parte del paisaje urbano de la ciudad. En la zona de la Ciudad Vieja y Pescadería aparecen recogidos unos cinco cruceiros, pero si se extiende la búsqueda a otros barrios de la ciudad la cifra asciende a unas 45 piezas de este estilo.

A pesar de su aspecto, que al ojo inexperto podría parecer casi siempre medieval, muchas de estas cruces de piedra son más recientes de lo que se podría pensar en un primer momento. Dolores Barral, profesora de Historia del Arte de la Universidade de Santiago de Compostela y experta en medievalismo, señala que la mayor parte de ellos son del siglo XIX o XX.

La historiadora hace una distinción entre "cruces" y "cruceiros". "O cruceiro é unha cruz cunha iconografía. Se non cumple as características, non é cruceiro, é cruz", resume en alusión a la presencia o ausencia de crucifijos en estas construcciones de piedra.

Así, los que denomina "históricos" quedan reducidos a unos pocos, ya que la mayoría de cruceiros de A Coruña nacieron con una funcionalidad no religiosa.

Parte del mobiliario de la ciudad

Barral afirma que los cruceiros tienen un significado históricamente muy claro, vinculado a parroquias, a conventos, a cementerios o a lugares de predicación. No es el caso de muchas de estas cruces de piedra que se ven en A Coruña.

Iglesia de San Francisco en A Coruña. Turismo de Galicia

Como ejemplo, el de la iglesia de San Francisco. Originariamente este edificio se situaba en la Ciudad Vieja, en lo que es hoy la parte de atrás del Museo Militar y de la Fundación Luis Seoane. Sin embargo, en el siglo XX se trasladó a su ubicación actual en el Paseo de los Puentes.

Es aquí donde aparece un cruceiro que, a pesar de pertenecer a una iglesia de los franciscanos, tiene en su reverso a Santiago Peregrino. "Non ten sentido. Só ten sentido nunha reclamación do espazo como lugar de peregrinación", explica la historiadora, que recuerda que en la ciudad el Camino Inglés data del siglo XV y entonces la ruta se limitaba al entorno de la iglesia de Santiago.

"Pensamos que a peregrinación é algo que tivo continuidade, pero non é verdade" Dolores Barral, historiadora

"Pensamos que a peregrinación é algo que tivo continuidade, pero non é verdade. No caso da Coruña, está vencellada fundamentalmente a finais do século XV porque despois o mundo anglosaxón vólvese protestante", puntualiza Barral.

Sucede algo similar con el cruceiro de San Nicolás o los recogidos en recintos escolares como en el colegio Calasanz o en el Hijas de Jesús.

En estos casos, los motivos religiosos no explican la colocación de estos cruceiros. "Entendo que nas intervencións que se fixeron a partir do século XX, coa creación destes cruceiros, a intención era a de crear un adorno urbano", añade.

El curioso caso del cruceiro de San Andrés

También hay cruceiros llamativos como el de San Andrés. Esta cruz tampoco entra en los criterios para ser entendida como un cruceiro tradicional según la historiadora.

Este edificio religioso sufrió, como el de San Francisco, un traslado. Tras sufrir un incendio en 1589 quedó en desuso hasta 1881 cuando Eusebio da Guarda financió su rehabilitación, que acabaría en 1890.

Cruceiro de la iglesia de San Andrés en A Coruña. Shutterstock

Barral explica que la cruz de piedra representa "unha reutilización moi curiosa". En ella se ve en la parte superior a un Cristo y a una Piedad que probablemente provengan de la vieja iglesia. La parte inferior, la del fuste, presenta un detalle con bordones, palos utilizados habitualmente por peregrinos. Pero estas dos partes tienen un ancho distinto, por lo que no encajan.

"Non coinciden nin as pezas nin o tipo de granito. Hai unha reutilización tanto na cruz como no crucificado", explica. Puede ser parte de un cruceiro previo de la iglesia desaparecida, añade.

De nuevo, un símbolo de peregrinaje en esta localización no tendría sentido, ya que históricamente los peregrinos acudían a la iglesia de Santiago.

El de la iglesia de Santa Margarita, colocado en el 2004, o el de Santa Lucía, construido con motivo del centenario de la edificación, en 1998, son otros ejemplos de cruceiros "modernos" en la ciudad.

Cruceiro de la iglesia de San Jorge en A Coruña. Shutterstock

Junto a la plaza de María Pita, el de la iglesia de San Jorge se suma a esta lista. Fue colocado en 1957 por orden del alcalde Alfonso Molina replicando una pieza de Abegondo.

La historiadora desmonta así la relación que se ha establecido en ocasiones entre los cruceiros de la ciudad y el Vía Crucis. Este tiene 14 estaciones, por lo que le corresponderían 14 cruceiros, muchos menos de los que se ven por A Coruña.

Los históricos

Para encontrar el mejor ejemplo de un cruceiro histórico en A Coruña hay que ir hasta la Ciudad Vieja. "O da Colexiata de Santa María é o único que ten ADN histórico. É un cruceiro gótico que creo que pode coincidir co momento no que la Colexiata é nomeada como real, no século XV", explica Barral.

Su localización, en el exterior frente a la fachada de la iglesia, hace que esté directamente expuesto a las inclemencias del tiempo. La meteorización, con la incidencia de la lluvia y el viento, es la principal amenaza a la conservación de este cruceiro.

Escalinatas, crucero y fachada principal de la colegiata. Quincemil

La profesora de la USC considera que sería recomendable colocar en su lugar una reproducción y mover el original, por ejemplo, al Museo de Arte Sacro de la Colegiata.

Otro histórico, aunque más reciente, es el de Labañou, datado en el siglo XVII. Este es el que ha sido restaurado más recientemente, con los trabajos finalizados hace tan solo unos meses.