La sexta edición de la Noite Galega das Persoas Investigadoras (G-Night) se celebrará en A Coruña el 25 de septiembre. Universidade da Coruña

A Coruña se convertirá en un gran laboratorio con más de 40 actividades científicas gratuitas

A Coruña volverá a sacar la ciencia de los laboratorios el próximo viernes 25 de septiembre. La Universidade da Coruña (UDC) ha preparado más de 40 actividades gratuitas con motivo de la sexta edición de la Noite Galega das Persoas Investigadoras (G-Night), una iniciativa europea que busca acercar el trabajo científico a la ciudadanía.

La programación se desarrollará tanto por la mañana como por la tarde y estará dirigida a escolares, familias, adultos y público general. Talleres, experimentos, demostraciones, exposiciones y encuentros permitirán descubrir investigaciones relacionadas con ámbitos tan diversos como la inteligencia artificial, la salud, la biodiversidad, las matemáticas, la sostenibilidad, la ingeniería o las tecnologías navales.

En A Coruña habrá seis escenarios: la Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas, el campus de Elviña, la Domus, el MUNCYT, el Museo de Belas Artes y la Dársena da Mariña. La UDC extenderá también la iniciativa a Ferrol, donde se celebrarán diez talleres y actividades relacionados principalmente con el CITENI y el Campus Industrial.

La G-Night se celebrará simultáneamente en las siete principales ciudades gallegas y en cientos de localidades europeas. En el conjunto de Galicia están previstas más de 150 actividades con la participación de más de 500 investigadores.

Creatividad como parte del proceso científico

La edición de este año se desarrollará bajo el lema "Conciencias creativas", con el que se pretende poner el foco en la creatividad como parte del proceso científico y fomentar la curiosidad, el pensamiento crítico y las vocaciones científicas.

"Es una de las grandes citas anuales de la divulgación científica en Galicia y una magnífica oportunidad para acercar la investigación a la ciudadanía de una manera próxima, participativa y accesible", destaca la vicerrectora de Divulgación, Cultura y Deporte de la UDC, Cristina Naya.

En las actividades participarán investigadores de centros como el CICA, CITEEC, CITIC y CITENI. A ellos se sumarán en esta edición el Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC) y el Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAGA).

La iniciativa cuenta además en A Coruña con la colaboración de la Autoridad Portuaria, los Museos Científicos Coruñeses, el MUNCYT, el Museo de Belas Artes, la Deputación da Coruña, el Centro Oceanográfico y la Asociación Española Contra el Cáncer.

Con esta programación, la UDC pretende que los ciudadanos puedan conocer directamente a quienes investigan y comprobar cómo su trabajo repercute en la vida cotidiana, convirtiendo diferentes puntos de A Coruña en espacios de divulgación y experimentación durante toda la jornada.