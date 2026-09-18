Así celebrarán Santiago de Compostela y Lugo la G-Night: la ciencia al alcance de todos

La Noite Galega das Persoas Investigadoras (G-Night) regresa un año más a las universidades gallegas y este viernes han dado a conocer la programación de la que será posible disfrutar el próximo 25 de septiembre. Santiago de Compostela y Lugo, de esta forma, acogerán varias actividades que buscan acercar la ciencia a la ciudadanía de una forma lúdica y entretenida.

"A G-Night é unha oportunidade para sacar a investigación dos laboratorios, dos centros de investigación, dos arquivos, dos gabinetes, despachos e aulas para levala ao encontro da sociedade, de toda a sociedade", explicó la vicerrectora de Cultura, Lingua e Patrimonio de la USC, Ana Cabana, que señaló que la iniciativa busca hacer que la ciencia sea visible y próxima para toda la sociedad.

Los centros singulares de investigación de la USC desarrollan múltiples actividades en el claustro del Colexio de Fonseca, mientras que en el Campus de Lugo habrá una veintena de propuestas gracias al grupo de innovación docente XuvenCiencia y a la asociación de investigadores/as Agromar. La iniciativa se desarrollará en el Mercado Municipal y en la plaza de Abastos de la capital lucense.

Una programación completa

La web de la iniciativa ya ha dado a conocer las primeras actividades confirmadas para la G-Night. El Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga), por ejemplo, tendrá una jornada de puertas abiertas con visitas de media hora para las que es preciso inscribirse previamente.

La ruta A pegada das mulleres nas rúas de Compostela: unha viaxe pola nosa historia saldrá a las 19:00 horas del Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento, mientras que el Claustro de Fonseca acogerá desde las 18:00 horas varios talleres como ADN, cromosomas e divisións celulares y O ADN mitocondrial: aprendendo do xenoma materno, entre otros.

La Unidad de Cultura Científica del CSIC ofrecerá la actividad A ciencia xógase na mesa, mientras que el Incipit abrirá sus puertas a una visita e impartirá el taller O pasado foi vexetal (en ambos casos, hay que inscribirse en valorizacion@incipit.csic.es). El Ecobas, por otro lado, hará reflexionar a los asistentes sobre la relación que tienen con el dinero.

Las actividades de la USC en Santiago se complementan con las que habrá en Lugo. Talleres como Xoga, Descubre, Aprende! o Quen ten máis proteína? en la plaza de Abastos o Que hai baixo os teu pés? O proxecto SUS-SOIL en el Mercado Municipal acercarán la ciencia a la ciudadanía.