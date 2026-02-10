El coruñés César de la Fuente gana el Premio Rafael Hervada 2025 a la Investigación Biomédica

El científico coruñés César de la Fuente recibe el Premio Rafael Hervada a la Investigación Biomédica 2025, uno de los reconocimientos más prestigiosos de innovación e investigación científica y médica en España. Este año ha tenido como eje central el tema 'Transformación digital en medicina'. "Es un auténtico orgullo para la ciudad", afirmaban los miembros del Tribunal Calificador.

La Fundación San Rafael ha presentado esta mañana el fallo del prestigioso certamen que este año premia el trabajo de investigación del gallego, que el pasado mes de diciembre fue reconocido con su primer doctorado Honoris Causa a los 39 años por la Universidad de León. La entrega del Premio Rafael Hervada tendrá lugar este miércoles en el hospital coruñés y contará con la presencia del propio de la Fuente.

"Me siento profundamente honrado por este reconocimiento", afirmaba de la Fuente a través de un comunicado de prensa con motivo del galardón. "Este es uno de los premios científicos más importantes de España, y es un reflejo del trabajo extraordinario de mi equipo, cuya dedicación y creatividad siguen ampliando las fronteras del conocimiento".

La temática del premio de este año giraba en torno a la necesidad de fomentar el estudio y la evaluación crítica de herramientas digitales como la inteligencia artificial, la telemedicina, la monitorización remota de pacientes o el análisis de datos clínicos a gran escala. Asimismo, también buscaba incentivar un enfoque ético, integrador y humano de estos avances, poniendo también el foco en aspectos clave como la equidad digital, la protección de datos o el sesgo algorítmico.

El Tribunal Calificador de esta XXXI edición ha estado presidido por el Prof.Dr. Ángel Carracedo Álvarez, y compuesto por el Dr. Eloy Fernández Corral, el Dr. Ángel Concha López, el Dr. Gonzalo Peña y el Dr. Francisco Blanco.

En el caso de la investigación de César de la Fuente, gira en torno al uso de herramientas como la inteligencia artificial para dar respuesta a la urgente necesidad de combatir la resistencia a los antibióticos.

"Se trata de una temática centrada en la búsqueda de nuevas vías terapéuticas para tratar las bacterias y las infecciones, utilizando mecanismos totalmente novedosos basados en la digitalización, sobre todo, en la inteligencia artificial", señala el Doctor Gonzalo Peña, miembro del Tribunal Calificador.

Además, los miembros del Tribunal han querido destacar la gran cantidad de trabajos que recibieron y de "muy alto nivel", convirtiéndose en una de las ediciones más competitivas de la historia del Premio Rafael Hervada a la Investigación Biomédica.

La ceremonia de entrega se celebrará mañana 11 de febrero en el Hospital San Rafael de A Coruña, y contará con la presencia de destacadas figuras del ámbito científico, académico y sanitario, así como representantes de la Fundación San Rafael, entidad organizadora del premio.

En otra línea, la Fundación San Rafael ha abierto la convocatoria de la 32ª Edición del premio Rafael Hervada, que en 2026 centrará su temática en 'Exposoma, cambio climático y enfermedad', un ámbito emergente de investigación que integra el estudio de las exposiciones ambientales, químicas, físicas, sociales y conductuales acumuladas a lo largo del ciclo vital y su interacción con la susceptibilidad biológica individual.

¿Quién es César de la Fuente?

Nacido en A Coruña en 1986, César de la Fuente Núñez lidera el "Machine Biology Group" en la University of Pennsylvania, un equipo pionero a nivel mundial que combina biología, ingeniería e inteligencia artificial para diseñar nuevos fármacos mediante tecnologías computacionales.

Sus investigaciones se centran especialmente en el desarrollo de medicamentos capaces de combatir infecciones resistentes y otras enfermedades, con el potencial de salvar millones de vidas.

Licenciado en Biotecnología por la Universidad de León y doctor en Microbiología e Inmunología por la University of British Columbia (Canadá), el investigador ha realizado estancias en centros de referencia como el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y es autor de cerca de un centenar de artículos científicos.

En marzo de 2024 fue nombrado Alumni Destacado por la ULE y meses después la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales instaló una placa en su honor en el Laboratorio Ambiental.

A lo largo de su carrera, los resultados de sus investigaciones han recibido numerosos reconocimientos. En 2019, el MIT Technology Review lo señaló como uno de los innovadores más importantes del mundo por "digitalizar la evolución para crear antibióticos mejores", y en 2021 fue galardonado con el Premio Princesa de Girona de Investigación.