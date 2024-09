¿Por qué se ven manchas verdes en las aguas de Galicia? Así es el fenómeno que aumentó en verano

En las últimas semanas, el mar de algunas zonas de Galicia, sobre todo en las Rías Baixas, ha presentado unas curiosas manchas de un color verde intenso. Se trata de un fenómeno que a la comunidad científica "nos tiene fascinados", explican los investigadores José Luis Garrido y Francisco Rodríguez, científicos adscritos al CSIC y al Centro Oceanográfico de Vigo.

Son debidas a un ser vivo denominado Lepidodinium Clorophorum, más conocido como fitoplancton, que suele estar presente en las aguas gallegas con normalidad. Sin embargo, de vez en cuando se producen proliferaciones que pueden llegar a causar coloraciones en el mar, dando lugar a esas manchas verdes que se han podido ver en las últimas semanas en las Rías Baixas.

¿Qué es el fitoplancton?

Se trata de un conjunto de organismos, algas o bacterias, que tienen capacidad para realizar la fotosíntesis y que viven libremente en zonas de agua dulce o salada como pueden ser ríos, lagos y mares, donde son más frecuentes. El fitoplancton está presente en el agua durante todo el año, con poblaciones naturales y típicas de cada región que varían según factores como la época del año o las condiciones oceanográficas.

¿Qué son y por qué se producen estas "manchas"?

En ocasiones, el fitoplancton se sale de sus condiciones "normales" y se producen proliferaciones. "Una determinada especie empieza a crecer y proliferar en el agua, hasta el punto de que es capaz de, en función de los pigmentos que tiene, dar una cierta coloración que puede ser más o menos intensa en función del número de células que se alcanzan en cada momento", explica José Luis Garrido.

Color del mar desde el puente de la isla de Toralla, Vigo. F. Rodríguez

Al contrario de lo que pueda parecer, se trata de un fenómeno "normal y natural" que "no está asociado a la contaminación", relatan los investigadores. Sin embargo, lo que no entra dentro de la normalidad de estos seres vivos en Galicia es su color. "Le llaman marea roja porque suelen ser tonos como marrones, pero este que está proliferando ahora no es habitual, porque es un color verde brillante, como esmeralda".

Aseguran que, al igual que el habitual que produce la marea roja, se trata de un dinoflagelado, pero del que "no tenemos registro ni conocimiento de que haya formado este tipo de marea verde, excepto en la ría de Pontevedra a finales de agosto (este año) y en 1989".

¿A qué se debe el cambio de color?

Por el momento, no hay respuesta para esta pregunta, ya que un grupo de investigadores, José Luis y Francisco entre ellos, se encuentra trabajando en conocer el motivo. Admiten que lo raro de este fenómeno es "la dimensión que está teniendo", viéndose manchas por diferentes zonas de las Rías Baixas, y "que sea esta especie en concreto, que no está en el catálogo habitual".

Otra pregunta para la que no tienen respuesta es la de por qué este fenómeno solo se da "desde Finisterre hacia el Sur", siendo "una proliferación muy extensa en superficie y muy larga en tiempo". La especie verde suele ser habitual de zonas del Atlántico Norte y Noreste, produciendo proliferaciones también en el Mediterráneo y las costas de Sudamérica.

A pesar de no tener la respuesta de por qué prolifera en zonas concretas, se puede intuir que es porque se dan condiciones favorables como una mayor temperatura o diferencias oceanográficas.

¿Supone algún riesgo para el ecosistema o los humanos?

La especie que afecta a Galicia no es tóxica. Sin embargo, cuando este tipo de proliferaciones perduran tanto en el tiempo, se ha asociado "con reducción de oxígeno", explican. "No está muy claro. Tampoco los motivos, pero se han observado muertes de peces y de invertebraods, pero, en principio, no tiene por qué ocasionar daños. Este organismo forma como un mucus que se cree que favorece el crecimiento bacteriano, pero esperamos que no sea un problema".

Se trata de la primera vez que este fenómeno se da en Galicia con estas dimensiones y perdurando tanto en el tiempo, por lo que los investigadores están pendientes de su evolución. De cara al baño humano en aguas que padezcan estas proliferaciones, afirman que "no es peligroso" y no se ha registrado ninguna incidencia relacionada hasta el momento.

"Es un fenómeno extraordinario y precioso que hay que estudiar y que hay que conocer, pero no nos parece que sea un problema que haya que solucionar", sentencian los investigadores.