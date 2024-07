La UDC detecta en las rías de A Coruña y Vigo la presencia de un alga invasora

Un grupo de científicos han detectado en las rías de A Coruña y Vigo el alga asiática invasora Rugulopteryx okamurae. Esta especie ha adquirido notoriedad en el sur de España en los últimos años debido a los daños que provoca.

El algo ha sido localizada por el grupo de investigación BioCost, del Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía (CICA) de la Universidade da Coruña, en colaboración con miembros del grupo BioAplic de la Universidade de Santiago de Compostela.

El alga tiene un fuerte impacto ecológico sobre las comunidades biológicas de los fondos marinos, provocando una pérdida de la biodiversidad, al mismo tiempo que afecta al sector de la pesca al acumularse en grandes cantidades impedir el uso de algunas artes. Además, es preciso retirarla de las playas a las que llega.

La UDC informa en una nota que por ahora, la Rugulopteryx okamurae ha sido localizada en las rías de A Coruña y Vigo, ambas ciudades con puertos importantes. Esto es un dato interesante, ya que el tráfico marino está ayudando a que se propague por todo el litoral peninsular, según una hipótesis.

"O futuro desta nova invasión en Galicia é incerto. As condicións das nosas costas son diferentes ás do Estreito. Con todo, a poboación detectada na Coruña mostra un comportamento claramente invasor, polo que non se pode descartar que poida acabar causando problemas similares aos da zona do Estreito nun futuro", señala la UDC.

La universidad, además, señala que lo ocurrido con esta alga pone de manifiesto el riesgo que supone "a continua chegada" de especies nativas de otras zonas del mundo. Y es que una vez arraigada, eliminar una invasión biológica es muy costoso y, a menudo, imposible.

La previsión y la detección temprana cuando la invasión está empezando son clave para evitar problemas. A este respecto, BioCost y BioAplic prepararon una propuesta de sistema de alerta temprana que esperan que sea recibida favorablemente por parte de las autoridades responsables de la conservación de la costa.