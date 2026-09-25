Xuso Jones sorprende en A Coruña rodando un episodio del concurso 'Lo sabe, no lo sabe'

Xuso Jones y el equipo de Lo sabe, no lo sabe grabando en A Coruña este viernes Quincemil

Los transeúntes que paseaban este viernes por la mañana por la plaza de María Pita y por la calle Real se sorprendieron al encontrarse con unas escenas poco habituales en la ciudad: la grabación de un programa de televisión protagonizado por una cara muy conocida de la pequeña pantalla. Se trata del cantante y presentador murciano Xuso Jones.

El motivo de su parada en A Coruña no es otro que el rodaje de un episodio del programa 'Lo sabe, no lo sabe', que se emite por las tardes en Cuatro, cadena perteneciente al grupo Mediaset España. En él, el presentador recorre diferentes puntos del país en busca de participantes para un concurso de cultura general que se desarrolla a pie de calle.

El equipo no ha estado únicamente este viernes en la ciudad. La grabación comenzó el miércoles y continuó este viernes, recorriendo algunos de los lugares más reconocibles de A Coruña.

"El primer día estuvimos por la tarde en todo el Paseo Marítimo y también en la Torre de Hércules, que nos gustó mucho", explica Rosa, una de las integrantes del equipo de 'Lo sabe, no lo sabe '. Este viernes, el rodaje arrancó en la plaza de María Pita y continuó por la calle Real y otros puntos del centro.

"Nos hemos sentido muy arropados"

El paso del concurso por A Coruña también está dejando una buena impresión entre el equipo. Rosa destaca especialmente la disposición de los coruñeses a participar cuando las cámaras y Xuso Jones aparecen por las calles. "La verdad es que muy bien. Es un público muy guay, casi todo el mundo contesta y ayuda. Nos hemos sentido muy arropados", asegura.

La presencia del presentador tampoco ha pasado desapercibida. "A Xuso lo quiere todo el mundo. La gente se quiere hacer fotos, hablar con él y hay mucha gente que también quiere concursar", cuenta.

Los concursantes son escogidos en directo y en el momento, sin necesidad de realizar un casting previo. Si aceptan participar, tendrán que elegir a otras personas que se encuentren a su alrededor, confiando en su intuición para que sean ellas quienes respondan a las preguntas.

A medida que avanzan en el concurso, el bote aumenta y, si consiguen superar el juego completo, pueden llevarse a casa hasta 50.000 euros.

Todavía no existe una fecha concreta para ver en televisión las imágenes grabadas en A Coruña, aunque desde el equipo calculan que la emisión no tardará demasiado. "Eso ya lo decide la cadena, pero más o menos suele ser dentro de un mes. Puede ser un poco más o un poco menos", explica Rosa.