Ramón, actual propietario de la Mercería La Crisálida, en la calle San Andrés de A Coruña Quincemil

La mercería La Crisálida se cuela en 'La bola negra': "Un cachito de A Coruña se va a los Oscar"

Este viernes se estrena la esperada La bola negra, la última película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, y en la que se podrá ver un detalle de A Coruña. La mercería La Crisálida ha colaborado en la cinta, cediendo unos abanicos de los años 30 y de los años 40.

Ramón Santos, su propietario, cuenta que "en septiembre del año pasado contactaron desde la productora con nosotros para pedirnos abanicos de esos años, porque somos una tienda muy especializada y tenemos stock muy antiguo. Todos ellos están pintados a mano y son de producción española y originales de esos años".

En total dieron unos diez abanicos.

Con la película por estrenar, Ramón sí confirma que se podrán ver en la cinta porque ya se pudo ver un adelanto en Cannes. "Cuando la presentaron vimos fragmentos y vimos algún abanico de la mercería", apunta.

Con esta colaboración, "la gente podrá ver un pedacito de La Crisálida en la peli".

Ramón asegura que están "contentos y orgullosos" porque "un cachito de A Coruña y de esta mercería local se va a los Oscars, que siempre es muy buena noticia".

El segundo largometraje de Los Javis representará a España en los premios internacionales más importantes del audiovisual.

Inspirada en una novela inacabada de Federico García Lorca, la película se sitúa en tres momentos históricos, los años 1932, 1937 y 2017, para contar tres historias que abordan qué significa la homosexualidad a lo largo de diferentes épocas.

El filme, que se estrenó en la Sección Oficial a Competición en el pasado Festival de Cannes, llega esta tarde a las salas de todo el país.

En A Coruña se podrá ver en Cantones Cines en cinco sesiones, las de las 19:00 horas con un coloquio online con Los Javis que tiene casi todas sus entradas agotadas.

En las salas de Cinesa de Marineda hay programadas otras siete sesiones para esta tarde.