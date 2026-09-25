Martiño Rivas y José Coronado, protagonistas de 'El problema final', en Netflix desde el 25 de septiembre Netflix

Hoy en Netflix la serie basada en una novela española de gran éxito: 4 capítulos protagonizados por Martiño Rivas

Hoy, viernes 25 de septiembre, llega a Netflix una miniserie perfecta para disfrutarla de principio a fin este mismo fin de semana. Hablamos de El problema final, la adaptación de la exitosa novela homónima de Arturo Pérez-Reverte.

Martiño Rivas, junto a José Coronado, María Valverde y Maribel Verdú, entre otros, forman parte del elenco de esta miniserie, compuesta por cuatro capítulos y que llega a la plataforma dispuesta a conquistar a los espectadores y revolucionar el streaming.

Adaptación de una de las novelas españolas más exitosas

El gallego Martiño Rivas es uno de los personajes principales de 'El problema final' Netflix

Desde hoy, todos los usuarios de Netflix pueden disfrutar de El problema final, una miniserie de cuatro episodios que adapta la novela homónima de Arturo Pérez-Reverte, publicada el 5 de septiembre de 2023. Se trata de un thriller de época con muchos secretos, misterio y giros inesperados que se convirtió en uno de los grandes éxitos editoriales del año y que forma parte de los libros más vendidos en España en 2023.

Ahora, la novela da un salto a la pequeña pantalla con esta adaptación recién llegada a Netflix. La producción combina thriller y misterio. Gracias a contar con solo cuatro capítulos, es una opción perfecta para disfrutarla entera en un solo fin de semana.

La serie narra la historia de cómo Basil, un actor retirado y conocido por interpretar a Sherlock Holmes, se ve envuelto en la investigación de un misterioso crimen ocurrido en un lujoso hotel aislado.

Junto a Adela, una joven enigmática, y Foxá, un escritor de novelas de suspense, tratará de descubrir qué ha sucedido. De ese hotel nadie puede salir ni entrar, y todos los huéspedes y empleados son sospechosos de un crimen en el que nada es lo que parece y que destapará muchos secretos.

La miniserie está protagonizada por José Coronado (Los creyentes), María Valverde (Fuimos canciones), Martiño Rivas (Las chicas del cable) y Maribel Verdú (El laberinto del fauno). Completan el reparto Gonzalo de Castro (Políticamente incorrectos), Cristina Kovani (El silencio), José Condessa (Rabo de Peixe) y Pepón Nieto (Lo nunca visto), entre otros.

Producida por Mod Producciones y dirigida por Félix Viscarret (Una vida no tan simple, No mires a los ojos), cuenta con Fernando Bovaira (Mientras dure la guerra, La Fortuna) como productor, Urko Errazquin (El campeón, La vida padre) como productor ejecutivo y Alberto Macías, Carlos Molinero y Marisol Farré como guionistas.