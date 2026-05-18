'A Coruña será capital mundial del cine': el (S8) alcanza cifras récord con 161 películas

A Coruña volverá a convertirse en uno de los grandes puntos de encuentro del cine experimental con la XVII edición del (S8) Mostra de Cinema Periférico, que se celebrará entre los días 2 y 7 de junio en diferentes espacios de la ciudad.

La Domus acogió este lunes el acto oficial de presentación de una edición que batirá récords de programación y participación, con 161 películas, 35 estrenos mundiales, ocho film performances, 20 piezas de autoría gallega y un total de 88 participantes entre cineastas, profesionales, estudiantes de Bellas Artes y prensa especializada.

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, defendió que el (S8) es ya "una muestra asentada en la ciudad, en Galicia y en España", además de "una de las mejor valoradas por el Observatorio de Cultura".

Castro destacó también que el festival es "una metáfora de la ciudad de A Coruña al mezclar perfectamente lo tradicional, lo vanguardista y lo social", y aseguró que el gobierno local mantiene "su compromiso con el cine y el audiovisual" mediante iniciativas como el apoyo al (S8) o la candidatura de A Coruña para convertirse en Ciudad Creativa de la Unesco.

"Una auténtica revolución analógica"

Uno de los grandes ejes de esta edición será la relación entre cine y eclipses, aprovechando que A Coruña será una de las mejores localizaciones de España para observar el eclipse solar total previsto para el próximo 12 de agosto.

La sesión inaugural estará dedicada precisamente a ese fenómeno astronómico con una doble propuesta: el programa "O obturador cósmico", en la Filmoteca de Galicia, y la film performance "Path of Totality", de la cineasta estadounidense Jeanne Liotta, en la Domus.

Durante la presentación, el codirector del festival, Ángel Rueda, aseguró que A Coruña se convertirá en "capital mundial del cine" con la celebración de esta edición y afirmó que actualmente se vive "una auténtica revolución analógica" que favorecerá "una nueva generación de artistas".

Rueda defendió además el papel del festival como espacio para nuevas formas de creación y destacó que muchos cineastas jóvenes están "abrazando los formatos analógicos de creación".

Más de 80 invitados internacionales

La programación incluirá retrospectivas dedicadas a figuras destacadas del cine experimental como el canadiense John Porter, considerado el rey del Super 8; el mexicano Bruno Varela, con un cine político y futurista; y la belga Els van Riel, autora de filmes centrados en la investigación alrededor de la luz.

De todos ellos habrá varias sesiones retrospectivas, con la posibilidad de ver muchas de sus obras proyectadas en formato analógico original. En el caso de "Polen negro" (2025), la última película de Bruno Varela, la proyección se realizará en 35 milímetros con sonorización en directo y supondrá su estreno mundial.

La coordinadora de política audiovisual de Agadic, Dolores Meijomín, subrayó durante el acto que el cine analógico y experimental "posiblemente sea el origen de todo lo que estamos viviendo en el audiovisual gallego".

Por su parte, la diputada provincial Avia Veira relacionó la temática de los eclipses con el papel de la cultura y afirmó que "las incógnitas son la mejor materia prima para hacer arte".

El acto de presentación contó también con la presencia de la codirectora del festival, Ana Domínguez; la directora de programación de Acción Cultural Española, Inmaculada Ballesteros; la directora de la Fundación Luis Seoane, Carmen Jiménez; y el director de los Museos Científicos Coruñeses, Marcos Pérez.

El festival se desarrollará en la Filmoteca de Galicia, Cantones Cines, la Domus, la Fundación Luis Seoane y la Atalaya, y contará además con actividades formativas, encuentros profesionales y sesiones dirigidas a centros educativos.