Un programa de TVE trae su ruta gastronómica a A Coruña: estas son sus paradas

A Coruña se convierte en uno de los destinos destacados de la tercera temporada de "De Tapas por España". El programa de La 2 de TVE grabará en la ciudad los días 23, 24 y 25 de marzo, con la presentadora Adrienne Chaballe al frente de un recorrido que une historia, paisaje y cocina.

La visita arrancará al amanecer en el Castillo de San Antón, donde su director, Jaime Oiza, acercará a la audiencia a los orígenes de la ciudad y al papel estratégico de esta fortaleza del siglo XVI, hoy sede del Museo Arqueológico e Histórico. El recorrido histórico continuará en la plaza de María Pita, de la mano del guía oficial Suso Martínez, que desgranará el legado de la heroína coruñesa frente a la Contraarmada inglesa.

La vertiente gastronómica tendrá un peso protagonista durante su paso por el puerto, con una ruta que recorre diferentes estilos de la cocina local. Adrienne descubrirá la caldeirada en A Mundiña Taberna junto a Álvaro Ameijenda; degustará la tortilla de patatas campeona de España 2024 en O Cabo, elaborada por Isabel Gesto y Ramón Rodríguez; y se adentrará en la cocina contemporánea gallega en NaDo, el restaurante del chef Iván Domínguez.

Iconos de la ciudad

El viaje continuará en uno de los iconos de la ciudad: la Torre de Hércules. Acompañada por su directora, Ana Santorun, la presentadora conocerá la historia del faro romano en activo más antiguo del mundo y el valor artístico y simbólico del parque escultórico que lo rodea.

La conexión con el producto local llevará también al equipo hasta el mercado de la plaza de Lugo, donde, junto al chef Álvaro Victoriano, presidente de Coruña Cociña, descubrirán la riqueza de pescados y mariscos del Atlántico y la Costa da Morte.

Como cierre, el programa rendirá homenaje al marisco gallego en la Marisquería Ríos, con Pura López al frente, y a la tradición dulce en Casa Matilde, donde Víctor Vázquez mostrará especialidades como las fiollas.

Tras su paso por A Coruña, el recorrido continuará por ciudades como Pontevedra, Las Palmas de Gran Canaria, Toledo, Cuenca, Ávila, Aranjuez, Madrid, Baeza, Úbeda, Almería, Tarragona, Teruel, Marbella y Melilla.