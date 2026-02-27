"Sirat", de Oliver Laxe, se queda sin el César a mejor película extranjera

La película "Sirat", del director gallego Oliver Laxe, no logró hacerse con el César a mejor película extranjera en la 51ª edición de los premios del cine francés. El galardón fue finalmente para "Una batalla tras otra", dirigida por Paul Thomas Anderson.

En la misma ceremonia, L’attachement ("Los lazos que nos unen"), de Carine Tardieu, se llevó el premio a mejor película, mientras que Richard Linklater fue reconocido como mejor director por 'Nouvelle Vague'.

Laxe continúa así una temporada de premios con resultados discretos en las principales citas internacionales. Esta misma semana, "Sirat" también se quedó sin el BAFTA a mejor película de habla no inglesa, que fue para la producción noruega "Valor sentimental", dirigida por Joachim Trier.

El pasado mes de enero, el filme tampoco consiguió imponerse en las principales categorías de los Premios del Cine Europeo, aunque sí obtuvo cinco galardones técnicos. En aquella gala, "Valor sentimental" fue una de las grandes triunfadoras al llevarse, entre otros, los premios a mejor película y dirección. Asimismo, en los últimos Globos de Oro, "Sirat" se fue de vacío después de que la brasileña "El agente secreto" ganase el premio a mejor película de habla no inglesa.

Mientras tanto, el cine español celebrará este sábado 28 de febrero su gran noche con la gala de los Premios Goya, que regresa a Barcelona 25 años después. Las películas favoritas por número de nominaciones son "Los Domingos", con trece candidaturas, y "Sirat", que opta a once premios.

Además, la película de Oliver Laxe mantiene abiertas sus opciones en los Óscar 2026, donde está nominada a mejor película internacional y mejor sonido. La ceremonia se celebrará el próximo 15 de marzo.