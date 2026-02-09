La gallega 'Sirat' triunfa en los Premis Gaudí con ocho galardones

Las películas 'Sirat', del gallego Oliver Laxe, con ocho galardones incluido el de mejor película en habla no catalana, y 'Frontera', de Judith Colell, con cuatro incluido el de mejor película y actriz secundaria, han sido las grandes triunfadoras de los 18 Premis Gaudí, que se han entregado en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

En una edición muy repartida, tras estas dos películas, se sitúa 'Sorda', de Eva Libertad, con tres premios Gaudí; 'La furia', de Gemma Blasco, con dos; 'Tardes de soledad', con dos, 'Romería', de Carla Simón, con uno, y 'Molt lluny', de Gerard Oms, con uno.

La gala ha estado presentada por Nora Navas, Maria Molins, Laura Weissmahr, Carla Quílez y Maria Arnal en un viaje cromático que ha sido un homenaje a la diversidad de almas que conforman el cine.

'Sirat', con un Oliver Laxe que no ha podido acudir a la gala en plena promoción para los Oscar, se ha llevado los galardones a mejor película y ha arrasado en las categorías técnicas con las de mejor dirección de producción, dirección artística, música original, fotografía, sonido, efectos visuales y maquillaje y peluquería, según explica Europa Press.

El de mejor sonido ha sido para Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, el equipo que está nominado a esta categoría en los Oscar.

Con cuatro Gaudí la sigue 'Frontera', de Judith Colell, con los premios a mejor película, el especial del público, mejor vestuario y actriz secundaria para Bruna Cusí.