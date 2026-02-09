A Coruña acogerá La Reina del Flow el 27 de junio en el Coliseum

La Reina del Flow, el drama musical más visto de la historia de Netflix, aterriza en A Coruña

A Coruña será una de las paradas de la gira mundial de La Reina del Flow, que se celebrará el 27 de junio en el Coliseum. Las entradas estarán disponibles a partir del martes 10 de febrero a las 12:00 horas.

El fenómeno televisivo global, producido por Caracol y distribuido por Netflix, tendrá en A Coruña su única parada en el noroeste peninsular.

Tras el éxito cosechado en 2025 en el Movistar Arena y en el Recorda Fest, la serie regresa a España con un cartel encabezado por Charly Flow (Carlos Torres) y Yoni Trejos (Jay Torres).

Además, repetirán María José Vargas, Juan Manuel Restrepo, Drama Key y Kevin Bury, completando un espectáculo que combina música y narrativa en directo.

La serie La Reina del Flow se ha convertido en un fenómeno internacional, conectando con el auge de la música latina y con públicos de todas las edades gracias a un universo musical que mezcla distintos estilos y refleja la fuerza de la cultura latina.

Una amplia programación consolida al Coliseum

Para 2026, la programación musical del Coliseum ya cuenta con 20 grandes eventos confirmados, a los que se suman los encuentros deportivos del Básquet Coruña.

Entre los artistas anunciados figuran Eladio Carrión, Amaia, Mikel Izal, Amaral, Celtas Cortos, Hijos de la Ruina, OT, Viva Suecia, Rodrigo Cuevas, Dani Fernández, Iván Ferreiro, Dani Martín, Bad Gyal, Megadeth, Pablo Alborán, Aitana, La Oreja de Van Gogh, Melendi y Raphael.

Con la incorporación de La Reina del Flow, A Coruña refuerza su posición como referente de grandes espectáculos y música en directo, consolidando un calendario cultural que combina tradición, vanguardia y espectáculos internacionales de primer nivel.