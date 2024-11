Santiago acogerá del 25 al 28 de noviembre el ciclo de cine 'Líbano en 8 mm'

Santiago de Compostela acogerá del 25 al 28 de noviembre el ciclo de cine Líbano en 8 mm, en el que se proyectarán cuatro largometrajes que abordan, a través de la ficción y del documental, la situación social y de conflicto bélico en el sur del país asiático.

La iniciativa, patrocinada por la Xunta, está organizada por la Fundación Araguaney-Puente de Culturas como actividad asociada a la Semana de Cine Euroárabe AMAL, con la que buscan mostrar la realidad actual de Oriente Próximo a través del audiovisual. Las proyecciones serán en el Salón Olivo del Hotel Eurostars Araguaney, a las 20:00 horas, y la entrada será gratuita, con reserva previa.

En el acto de presentación, el director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, ha destacado que esta nueva cita cultural viene a "enriquecer aún más la amplia oferta audiovisual gallega" a través de un cine "interesantes y comprometidas miradas de cineastas reconocidos en festivales internacionales que reflejan realidades sociales de tanto impacto como la que está viviendo El Líbano y todo Oriente Próximo en la actualidad".

Programa

Cartel del ciclo de cine 'Líbano en 8 mm'. Xunta

Los cuatro títulos escogidos para esta muestra componen un recorrido por el mejor cine libanés de los últimos años. Se trata de tres obras de ficción: 1982, de Oualid Mouaness; Costa Brava, Lebanon, de Mounia Aki; Capharnaüm, de Nadine Labaki, y el documental Dancing on the Edge of a Volcano, de Cyril Aris.

La muestra arrancará el lunes 25 con la proyección de 1982, largometraje que se sitúa en el año en el que cambió El Líbano. En las afueras de la capital, Beirut, la vida permanece en tensa calma mientras se suceden las explosiones y los disparos. Con ese escenario bélico de fondo, Wissam, un niño de 11 años, busca una oportunidad para confesarle su amor la una compañera de clase.

El martes 26 será el turno de Costa Brava, Lebanon. La cinta presenta la historia de los Badri, que huyeron de Beirut para construir su propia utopía, lejos de la polución y la conflictividad de la grande urbe. Pero este oasis de resistencia al capitalismo global se ve amenazado por los avances de una escombrera muy próximo y por las brechas internas de la familia.

El ciclocontinuará el miércoles 27 con Dancing on the Edge of a Volcano, documental que aborda el suceso de 4 de agosto de 2020, cuando una explosión en el puerto de Beirut devasta gran parte de la ciudad. Afectado por la catástrofe, un equipo de filmación libanés decide continuar grabando su película, como manera de resistencia y supervivencia.

La última película del ciclo será Capharnaüm, el jueves 27. En ella, Zain, un niño de 12 años inteligente y valiente, sobrevive a los peligros de las calles de la ciudad gracias a su ingenio. Huyendo de sus padres y haciendo valer sus derechos, recurre a la justicia para demandarlos por el "crimen" de darle la vida.

Aunque el acceso a las proyecciones es gratuito, es necesario reservar previamente las invitaciones (con un máximo de dos por persona) en el correo electrónico info@fundacionaraguaney.org.