El Festival Amal regresa a Santiago del 21 al 25 de octubre con la mirada puesta en Palestina

'The Teacher', de Farah Nabulsi, será la encargada de inaugurar el Festival Amal. Festival Amal

La Semana de Cine Euroárabe del Festival Internacional Amal celebrará su 22ª edición entre el 21 y el 25 de octubre en el Teatro Principal de Santiago de Compostela con la mirada puesta en Palestina y bajo el lema 'Existir es resistir'.

En la presentación de esta nueva edición del festival, el presidente de la Fundación Araguaney-Ponte de Culturas, Ghaleb Jaber Martínez, ha explicado que este año han elegido 'Existir es resistir' porque llevan "22 años resistiendo, existiendo por resistir". "Es quizás el festival de cine que más ha contribuido a la paz y al entendimiento de todos los pueblos", ha expuesto.

Para Ghaleb, este ha sido "un año muy difícil a nivel emocional" y, pese a que ha reconocido que durante estas más de dos décadas han vivido "muchos conflictos", este año es especialmente duro por "el genocidio en Palestina".

Ghaleb ha reivindicado este festival de "resistencia cultural" como una forma de "acercar diferentes posiciones". En este contexto, ha detallado que este año habrá una serie de películas "extraordinarias" y contarán con uno de los actores de The Teacher, "que habla sobre Gaza, Cisjordania y los efectos de la ocupación de territorios por parte del Estado de Israel".

Por su parte, el director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, ha hecho hincapié en la "gran oportunidad que supone esta cita para poder proyectar en Galicia filmes que no se encuentran en los circuitos más comerciales de las salas de nuestra Comunidad". Lorenzo puso en valor el largo recorrido de Amal en el fomento de una cultura de convivencia, respeto y tolerancia, con "más de dos décadas divulgando el mensaje de paz que en estos días cobra gran importancia".

Programación completa del festival

El lunes 21, a las 20:00 horas, el Teatro Principal acogerá la proyección de la película The Teacher, de Farah Nabulsi, que relata la historia de un profesor palestino que se enfrenta a la realidad del conflicto en Gaza mientras trata de inspirar a sus estudiantes a través de la educación.

Al día siguiente, el martes 22, será el turno de Inshallah Wallad, de Amjad Al Rasheddd, que muestra como una madre y ama de casa tiene que afrontar la repentina muerte de su marido.

Para el miércoles 23 está prevista la proyección del documental Bye bye Tiberias, de la cineasta Lina Soualem, ha sido elegido para representar a Palestina en los Óscar de 2024. Retrata el regreso a casa de una mujer con su hija tras dejar su pueblo palestino para perseguir una carrera como actriz en Francia.

El jueves 24, los asistentes podrán ver To a Land Unknown, del director Mahdi Fleifel, que narra la historia de dos primos de origen palestino que acabaron viviendo en los suburbios de Atenas buscando una vida mejor.

Por último, The Old Oak, de Ken Loach, será la película encargada de cerrar el festival el viernes 25, con una historia del único pub que resiste en un pueblo del noroeste de Inglaterra donde la gente abandona la tierra a medida que cierran las minas. Allí, las casas son baratas y están disponibles, por lo que es "un lugar ideal para un grupo de refugiados sirios".

Las entradas pueden adquirirse por un precio de tres euros en Ataquilla o en la taquilla del Teatro Principal una hora antes de cada proyección. Todas las sesiones tienen un coste de tres euros (más gastos de gestión) excepto el lunes, día de la presentación, que será gratuita.

Cine palestino

En cuanto a esta programación, Ghaleb Jaber ha asegurado que las películas son "muy galardonadas" y de "una calidad extraordinaria", destacando The Teacher, "dirigida por una mujer, nominada a los Óscar y que sigue intentando contar las problemáticas de su gente y de su pueblo".

Asimismo, ha subrayado que "no hay que olvidar que el cine árabe siempre es muy social, por las circunstancias" y que muestra también "un contraste entre tradición y modernidad" y una "reflexión sobre qué lugar quieren encontrar en el mundo".

Por otro lado, a preguntas de los medios, Ghaleb ha reflexionado sobre los periodistas fallecidos durante el conflicto y la visión de los europeos del mismo, señalando que se ve "al otro, más allá del Mediterráneo, como algo menos humano".

"Nos impactan menos las muertes en África y quizás no somos capaces de empatizar con estos periodistas. El racismo es una realidad que inunda nuestras sociedades. Hay otra parte que tiene que ver con las cosas del comer, muchos periodistas no trabajan en medios de comunicación, sino en empresas, que muchas veces están intervenidas por fondos", ha manifestado, antes de señalar que el pueblo palestino vive "bajo una ocupación militar, pero aquí no somos más libres", ha añadido. "El estado de Israel domina a todo el mundo menos a los palestinos", ha expresado.

En esta línea, ha afirmado que todos estamos "presos de un sistema que coloniza nuestras calles" y ha ejemplificado: "Cuando en Santiago un local de toda la vida tiene que cerrar para que monte un restaurante una multinacional que va a pagar impuestos en el otro lado del Atlántico, eso también es una forma de colonización. Vivimos en un sistema en el que no somos libres de decir lo que nos da la gana".